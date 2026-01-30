¡Guerra total! Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco y lo desafió en redes: "No te hagas el canchero"

Entre acusaciones de "mala idolatría" y desafíos cara a cara, la pelea entre Horacio Pagani y Diego Leuco alcanzó su punto máximo de tensión.

Horacio Pagani utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un descargo sin precedentes. / Captura de TV

El mundo del periodismo deportivo y el entretenimiento está que arde tras el explosivo descargo de Horacio Pagani. El histórico integrante de TyC Sports utilizó su cuenta de Instagram para realizar un contraataque frontal hacia Diego Leuco, quien recientemente lo había cuestionado por sus polémicos dichos sobre el rol de las mujeres en el fútbol.

Horacio Pagani fulminó a Diego Leuco. Lejos de calmar las aguas, Pagani grabó un video cargado de furia donde acusó al conductor de falta de respeto y puso en duda su trayectoria, marcando una grieta generacional que sacude a los medios este 2026.

La picante comparación de Pagani sobre los inicios de Diego Leuco en el periodismo Visiblemente afectado por los comentarios de Leuco sobre su "mala idolatría" y sus supuestos dichos sobre Morena Beltrán, Horacio fue tajante al defender sus seis décadas de trayectoria: "Mi viejo era panadero. Yo me hice periodista y este año cumplo 60 años como periodista. Y mi viejo era panadero, no necesité de un viejo que me ayudara a laburar de periodista, en primer lugar".

La cifra que se ganó Horacio Pagani en la lotería. Foto: Captura El Trece Pagani desmintió haber atacado a Morena Beltrán y defendió su derecho a opinar. Archivo MDZ El descargo no se quedó ahí, ya que Pagani también reflotó viejas anécdotas de la redacción de Clarín para desmentir los rumores de favoritismo que, según él, Alfredo le habría transmitido a su hijo. Con tono desafiante, el periodista aseguró que el mayor de los Leuco lo buscaba intensamente en el pasado: "A lo mejor tu papá se olvidó de contarte que cuando fue el Mundial '78 en Córdoba, él me corría por todos lados para ver si yo lo podía hacer trabajar en Clarín. Después vino y trabajó en Clarín".

Diego Leuco Diego Leuco había criticado duramente las posturas de Pagani sobre las mujeres en el fútbol. Foto: captura de video YouTube / LUZU TV. Sobre el conflicto de fondo vinculado al fútbol femenino, Pagani desmintió haber prohibido el relato a las mujeres, alegando que Leuco malinterpretó sus palabras. Sin filtros, lo trató de "canchero" y le advirtió: "No agredas gratuitamente para hacerte gracioso, pibe. No agredas, no te hagas el canchero, no tenés con qué".