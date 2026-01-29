El magro descargo de Horacio Pagani tras sus escandalosos dichos sobre las mujeres en el fútbol

La repercusión mediática tras los comentarios sobre el debut de More Beltrán como comentarista obligó a Horacio Pagani a realizar un descargo frente a las cámaras. El periodista, figura central del programa Bendita TV (El Nueve), intentó desmarcarse de las acusaciones de misoginia que inundaron las redes sociales en las últimas horas. Durante su intervención, buscó minimizar el impacto de sus frases iniciales, centrando su defensa en la distinción entre la capacidad profesional y el factor generacional.

"Quiero decir con todo respeto que lo único que dije ayer, cuando mi compañero el Negro Bulos habló del debut de esta chica, Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista, fue que la juventud no es una virtud, es una condición. Nada más que eso dije", expresó el panelista. Sin embargo, su aclaración llega después de una jornada marcada por el repudio masivo de usuarios y colegas que consideraron sus términos como anacrónicos y excluyentes para el género femenino en el ámbito deportivo.

La postura de Horacio Pagani sobre la presencia de mujeres en el fútbol Los polémicos dichos de Horacio Pagani sobre las mujeres en el fútbol Los polémicos dichos de Horacio Pagani sobre las mujeres en el fútbol Video: Bendita TV El conflicto escaló cuando el debate en el piso giró hacia la equidad de representación en las transmisiones deportivas. Ante la sugerencia de una mayor apertura de espacios para comunicadoras, el periodista reaccionó con ironía, lo que fue interpretado como un menosprecio hacia el avance del feminismo en el deporte profesional. "Todo mujeres. Que llenen los estadios de mujeres, barrabravas mujeres", había lanzado previamente, generando un clima de tensión que traspasó la pantalla.

El pedido de disculpas de Horacio Pagani Horacio Pagani pidió disculpas tras sus polémicos dichos sobre Morena Beltrán y las mujeres en el fútbol Horacio Pagani pidió disculpas tras sus polémicos dichos sobre Morena Beltrán y las mujeres en el fútbol. Video: X @SoyPaganiok Para intentar mitigar la "cancelación" virtual, el panelista de Bendita TV enfatizó su aprecio por las mujeres, aunque mantuvo una visión tradicionalista sobre la esencia de la disciplina. "Hay mujeres y hombres, hay muy buenas mujeres… ¿Quién dijo que no quiero a las mujeres? ¡Amo a las mujeres!", sentenció visiblemente ofuscado por la lectura que se hizo de sus intervenciones. A pesar de su defensa, las frases que vinculaban la aptitud física con la capacidad de análisis técnico siguen siendo el foco del debate.