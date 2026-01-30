Luján Suena 2026: reprogramaron el festival por alerta de tormentas en Mendoza
Las malas condiciones climáticas obligaron a las autoridades a mover el evento Luján Suena al domingo 1 de febrero en el Multiespacio Cultural.
La Municipalidad de Luján de Cuyo confirmó oficialmente la reprogramación del Luján Suena 2026, el festival que se convirtió en una cita obligada para la escena alternativa. Además, promete recibir a miles de jóvenes en una jornada a puro ritmo y fiesta.
Debido a las proyecciones meteorológicas que anticipan tormentas severas para este fin de semana, la organización decidió trasladar el evento, originalmente pautado para el sábado 31 de enero, al domingo 1 de febrero. A pesar del cambio, el escenario seguirá siendo el Multiespacio Cultural.
Line-up de lujo y entradas disponibles: Mendoza se prepara para el gran domingo del indie
A pesar del movimiento en el calendario, la potencia de la grilla artística se mantiene inalterable, garantizando un despliegue de talentos nacionales de primer nivel. Entre las bandas y solistas que dirán presente se destacan Gauchito Club, Rayos Láser, Indios y Koino Yokan.
La propuesta se completa con figuras del indie y el pop alternativo como Paz Carrara, 1915, Batos, Pasado Verde, Spaghetti Western y Mi Amigo Invencible, conformando un abanico sonoro ideal para las nuevas generaciones de melómanos.
El Multiespacio Cultural Luján de Cuyo ya tiene todo listo para la nueva cita del domingo. Quienes aún no tengan su pase, pueden adquirir los tickets a través de la plataforma oficial Entrada Web. El valor del ticket es de $10.000 y puede comprarse en tres cuotas sin interés con Visa y Mastercard de cualquier entidad bancaria.
La decisión municipal de postergar el encuentro apenas 24 horas busca garantizar que la experiencia sea completa y sin los riesgos que implican las fuertes lluvias para los equipos técnicos y el predio al aire libre. La organización recalcó que los tickets adquiridos para la fecha original conservan total validez para el domingo, por lo que solo resta cruzar los dedos para que el sol acompañe el cierre de este enero 2026.