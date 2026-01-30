Luján Suena 2026: reprogramaron el festival por alerta de tormentas en Mendoza

Las malas condiciones climáticas obligaron a las autoridades a mover el evento Luján Suena al domingo 1 de febrero en el Multiespacio Cultural.

Por seguridad ante las tormentas, el municipio decidió postergar el evento por 24 horas. / Gentileza Luján de Cuyo

La Municipalidad de Luján de Cuyo confirmó oficialmente la reprogramación del Luján Suena 2026, el festival que se convirtió en una cita obligada para la escena alternativa. Además, promete recibir a miles de jóvenes en una jornada a puro ritmo y fiesta.

Reprogramación Luján SuenaInformamos que el festival Luján Suena se reprograma por alerta cli Mi Amigo Invencible y Pasado Verde prometen el mejor rock mendocino en el escenario mayor. @lujandecuyomdz Debido a las proyecciones meteorológicas que anticipan tormentas severas para este fin de semana, la organización decidió trasladar el evento, originalmente pautado para el sábado 31 de enero, al domingo 1 de febrero. A pesar del cambio, el escenario seguirá siendo el Multiespacio Cultural.

Line-up de lujo y entradas disponibles: Mendoza se prepara para el gran domingo del indie Peatonal del Vino - Gauchito Club Gauchito Club será una de las bandas principales en la renovada fecha del Luján Suena. Archivo MDZ A pesar del movimiento en el calendario, la potencia de la grilla artística se mantiene inalterable, garantizando un despliegue de talentos nacionales de primer nivel. Entre las bandas y solistas que dirán presente se destacan Gauchito Club, Rayos Láser, Indios y Koino Yokan.

La propuesta se completa con figuras del indie y el pop alternativo como Paz Carrara, 1915, Batos, Pasado Verde, Spaghetti Western y Mi Amigo Invencible, conformando un abanico sonoro ideal para las nuevas generaciones de melómanos.

luján suena sociales (7).JPG Los fanáticos del indie ya pueden sacar sus entradas a través de la plataforma Entrada Web. Gentileza Municipalidad Lujan de Cuyo El Multiespacio Cultural Luján de Cuyo ya tiene todo listo para la nueva cita del domingo. Quienes aún no tengan su pase, pueden adquirir los tickets a través de la plataforma oficial Entrada Web. El valor del ticket es de $10.000 y puede comprarse en tres cuotas sin interés con Visa y Mastercard de cualquier entidad bancaria.