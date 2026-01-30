Rocío Marengo enterneció las redes con una foto íntima junto a su hijo Isidro Fort: "Chiquito"

A poco de cumplir su gran sueño de ser madre, la modelo se mostró más plena que nunca. Rocío retrató un tierno momento de conexión con su bebé.

El camino de Rocío Marengo hacia la maternidad no fue lineal, pero hoy, con la llegada de Isidro Fort Marengo, la modelo atraviesa el estado que tanto buscó. Fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort, el pequeño se ha convertido en el centro absoluto del hogar.

A través de sus redes sociales, donde siempre ha mantenido un vínculo fluido con su público, Rocío decidió abrir una ventana a su intimidad. En las últimas horas, compartió una postal cargada de ternura que resume su presente: el bebé descansando plácidamente después de una demandante sesión de lactancia.

La imagen que enterneció las redes Rocío Marengo en redes Rocío Marengo con su bebé. Instagram @marengorocio En la imagen se puede ver a madre e hijo recostados, disfrutando de ese silencio reparador que sigue al alimento. La modelo, que transita sus primeros pasos como madre primeriza, acompañó la foto con una frase breve pero potente: "Chiquitito de mamá. Te amo".

Tras años de haber expresado públicamente sus deseos de maternar y de atravesar procesos personales complejos para lograrlo, la llegada de Isidro representa el cumplimiento de su sueño más profundo.

Isidro no solo cuenta con la dedicación total de Rocío; Eduardo Fort también se muestra presente y compañero en este proceso de crianza.