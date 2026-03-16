Yanina Latorre fue tendencia durante la jornada del lunes luego de que Fernanda Iglesias revelara que la conductora está involucrada en el caso $LIBRA. Lo cierto es que en Sálvese Quien Pueda, la expanelista de LAM fue contundente con su descargo.

"No soy política, no tengo por qué dar explicaciones, no estoy en ninguna causa. Es muy triste que para pegarte o porque garpa mi nombre o da rating decir Yanina Latorre, hablen de mí de la manera que están hablando", comenzó diciendo.

Luego dio detalles de los chats con Novelli: "Yo no soy futuróloga, yo tengo chats con Novelli de un año anterior a $LIBRA. Me contrató para hacer una publicidad para Binance, que es el sponsor oficial de la Selección, la hice y la cobré como otros tantos influencers".

El descargo de Yanina Latorre en canal América Yanina Latorre realizó un nuevo descargo en canal América tras ser vinculada al caso $LIBRA: "Garpa mi nombre" "Que un año después el pibe esté imputado e involucrado en una estafa, yo no tengo nada que ver. Si quieren mostrar el chat, muestren... Es triste llevar esto a que hoy todos los programas de espectáculos estaban hablando de mí", siguió diciendo Yanina.