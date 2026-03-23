Yanina Latorre manifestó fuerte preocupación por su hija Lola y reveló los motivos: "Todavía no llegó"

La conductora volcó toda su angustia en su cuenta de Instagram tras perder el rastro del larguísimo vuelo de su hija rumbo a Asia.

Fiel a su estilo visceral y sin filtros, Yanina Latorre suele usar sus redes sociales tanto para disparar sus famosas "yaninatas" como para compartir su día a día. Sin embargo, este fin de semana, la rubia utilizó sus historias de Instagram para hacer catarsis sobre un problema personal que la tenía al borde del ataque de nervios: la odisea interminable del viaje de su hija, Lola Latorre.

Drama durante el vuelo yanina latorre en ig Yanina Latorre vía Instagram. IG @yanilatorre El motivo del viaje era espectacular: la joven modelo e influencer armó las valijas rumbo a Tailandia, invitada a participar de una exclusiva campaña internacional junto a la marca Victoria's Secret. Pero lo que debía ser pura emoción se transformó en un pico de estrés para Yanina, quien no lograba tener novedades sobre el aterrizaje.

"Necesito que Lola llegue a Tailandia. No paro de actualizar sus historias. Ella ahí con Victoria's Secret, quiero ver todo ya", comenzó escribiendo Latorre en una clásica placa negra de Instagram, evidenciando una mezcla de ansiedad de madre y fanatismo por ver el contenido exclusivo de su hija.

yanina latorre en ig 2 Yanina Latorre vía Instagram. IG @yanilatorre Sin embargo, con el correr de las horas, la ansiedad pasó a ser preocupación por el excesivo tiempo de tránsito. "Salió ayer sábado a las 6 am, todavía no llegó. Vivimos literalmente en la loma del ort...", disparó la exangelita.

El alivio final yanina latorre en ig 3 Yanina Latorre vía Instagram. IG @yanilatorre Tras varias horas de pura incertidumbre virtual, donde Yanina seguramente no soltó su teléfono un solo segundo, llegó el mensaje más esperado. Para tranquilidad de su comunidad (y de su propia salud mental), la panelista volvió a las historias para confirmar que la odisea había terminado con éxito.