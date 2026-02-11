¿Hay vuelta atrás? El gesto de María Susini con Facundo Arana que reaviva los rumores de reconciliación

La ruptura entre María Susini y Facundo Arana sigue sumando capítulos inesperados que mantienen en vilo al mundo de la farándula. A solo veintiún días de confirmarse el fin de un matrimonio de casi dos décadas y tres hijos en común, la modelo sorprendió a todos con un movimiento estético cargado de simbolismo.

Lejos de intentar borrar las huellas de su ex, Susini pasó por las manos de su tatuador de confianza para revitalizar un diseño que lleva en la nuca y que incluye, de manera protagónica, la inicial del galán.

A 18 años de amor y tres semanas de separación, el tatuaje de María sigue más vigente que nunca.

La información, lanzada por Martín Salwe en Sálvese Quien Pueda, encendió las alarmas sobre el verdadero estado del vínculo. En el clip compartido, se observa cómo la modelo repasa las iniciales de sus tres herederos y, para sorpresa de muchos, la letra “F” correspondiente a Facundo.

"Gracias por seguir arreglándome", escribió María Susini para su tatuador, el mismo que hace tres años le grabó un león gigante al actor en la espalda. Esta acción generó una catarata de interpretaciones: ¿se trata de un cierre en buenos términos o de un mensaje directo hacia una posible reconciliación?

Además de las iniciales, Susini retocó un dragón chino, símbolo de poder y buena suerte.

El contexto no es menor, ya que los rumores vinculan sentimentalmente a Facundo Arana con su excompañera de Muñeca Brava, Gabriela Sari. Ante la falta de claridad en las desmentidas del actor, el gesto de Susini cobra una relevancia absoluta.

tatuaje-maria-susini-2 María Susini volvió a tatuarse y las cámaras captaron el momento exacto del retoque. @mariasusini

Mientras Rulo Schijman bromeaba en el estudio sobre la supuesta buena onda que reina entre los ex, la modelo también aprovechó para retocar un dragón chino en su omóplato, símbolo de prosperidad y fortuna, dejando en claro que busca renovar sus energías sin soltar el legado familiar que construyó durante 18 años.

tatuaje maria susini La modelo reforzó las iniciales de India, Yaco, Moro y la "F" de Facundo Arana. @mariasusini

La ambigüedad del posteo alimentó el debate sobre si quedó "todo mal" tras la abrupta separación. Si bien muchos eligen ver respeto por el padre de sus hijos, otros notan una intención de marcar territorio en medio del ruido mediático.

“Se repasó el tatuaje de las iniciales de sus hijos y de Facundo”, insistieron en el panel de SQP, destacando que el trazo se ve más nítido que nunca. Este "arreglo" llega en el momento más caliente de la ruptura, planteando la duda de por qué eligió este preciso instante para pasar por las agujas.