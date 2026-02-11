Gabriela Sari rompió el silencio y contó la verdad sobre el vínculo con Facundo Arana: "Fue natural"

La actriz dialogó con Moria Casán en El Trece y habló sobre el supuesto vínculo amoroso que tendría con el ex de María Susini.

En los últimos días el periodista Federico Flowers compartió las señales que observó y dejó en claro que entre Gabriela Sari y Facundo Arana estaría pasando algo. Ella le comentó sus publicaciones de Instagram y finalmente decidió hablar al respecto.

Todo ocurrió en el programa de Moria Casán donde por supuesto que la conductora le preguntó por esta situación y ella fue tajante: "¿Qué pasa con Facundo Arana, que tienen esta amistad de años? ¿Se están ayudando en este momento que están los dos separados? ¿Se están quitando el rencor?".

"Lo que sucedió es que subimos una foto, porque estábamos en el mismo balneario, de hecho, él estaba en el bar, yo estaba en la carpa", comenzó diciendo la actriz en la nota que brindó con La One. También subrayó que "Te juro, fue algo tan natural... Estamos en el bar tomando algo, Donna (su hija) se pidió un helado, él también y pintó fotos".

"Después fue un día compartido de familia y amigos. Subí un carrusel como subo siempre, y él compartió la foto también", contó Gabriela Sari. De esta manera dejó en claro que no se encuentran juntos y tienen una muy linda amistad.