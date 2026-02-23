Mauricio Macri aseguró que "un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años"

Macri argumentó que, a pesar de las mejoras históricas en infraestructura y servicios básicos, la sociedad actual vive sumergida en una búsqueda constante de "más" que impide valorar los avances alcanzados.

Mauricio Macri dio una entrevista para un podcast donde hizo un análisis del país, y uno de los temas en los que ahondó fue la "revolución tecnológica". En ese marco, el expresidente aseguró que "un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años".

El líder del PRO reflexionó en diálogo con La Fábrica: "La híper comunicación que trajo la revolución tecnológica ha generado una era que llamo yo la era de la revolución de las expectativas: todo el mundo está loco por más y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco y decís, ¿cómo? Si el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años".

Video: la opinión de Mauricio Macri sobre la "revolución tecnológica" La Comparación De Mauricio Macri Al respecto, Macri señaló que en la actualidad, gran parte de la sociedad "tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública", aunque destacó que esto se da "en los lugares donde las cosas funcionan". En ese marco, explicó que allí esto se da "porque saben todo lo que les falta tener": "Eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener".