Confirmaron el nuevo romance de Mauricio Macri tras el rumor de Juliana Awada con Felipe VI: "Amiga de la hija"
Yanina Latorre decidió revelar el verdadero romance de Macri y en esta nota te contamos el nombre de la joven que conquistó su corazón.
El lunes 23 de febrero estuvo cargado de nuevas noticias y fuertes rumores que involucran a Mauricio Macri y Juliana Awada. Rodrigo Lussich comentó que la diseñadora de modas estaría conociendo al Rey Felipe VI y ahora Yanina Latorre confirmó el romance del expresidente.
Gustavo Méndez contó en el programa de Moria Casán que el exmandatario estaría cerca de Natalia Graziano. Sin embargo, la conductora de América sostuvo que habló con ella, se lo desmintió y ahora confirmó quién es la mujer 29 años más chica que está con Macri.
Te Podría Interesar
"Todo este tiempo mientras él le escribía a chicas muy hermosas, él recibe un mensaje de una chica muy linda. Él no lo esperaba para nada y esta chica es amiga de la hija de Mauricio, la hija vive en Madrid y esta chica estuvo viviendo muchísimo tiempo en Madrid y se conocen", comentó Yanina sobre el incipiente romance.
Mauricio Macri comenzó un nuevo romance con una conocida figura
Además, afirmó que ella le escribió a él para comenzar a charlar y dejó en claro que "está saliendo, se ven y se mostraron. Estos días tiene un par de eventos donde va a concurrir juntos con la señorita Chloé Bello".
Yanina Latorre opinó al respecto y la comparó con Juliana Awada: "No es tipo Juliana, es tipo Guillermina... Otro tipo de mina, a mí me encanta", concluyó la conductora de América sobre esta relación que inició Mauricio Macri.
Qué se sabe sobre el supuesto romance de Juliana Awada con Felipe VI
Rodrigo Lussich sorprendió a todos sus compañeros de Intrusos luego de que lanzó una bomba internacional que nadie la esperaba. Se trata del supuesto acercamiento entre el Rey Felipe de España y Juliana Awada, exmujer de Mauricio Macri.
"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.