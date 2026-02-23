Yanina Latorre decidió revelar el verdadero romance de Macri y en esta nota te contamos el nombre de la joven que conquistó su corazón.

El lunes 23 de febrero estuvo cargado de nuevas noticias y fuertes rumores que involucran a Mauricio Macri y Juliana Awada. Rodrigo Lussich comentó que la diseñadora de modas estaría conociendo al Rey Felipe VI y ahora Yanina Latorre confirmó el romance del expresidente.

Gustavo Méndez contó en el programa de Moria Casán que el exmandatario estaría cerca de Natalia Graziano. Sin embargo, la conductora de América sostuvo que habló con ella, se lo desmintió y ahora confirmó quién es la mujer 29 años más chica que está con Macri.

"Todo este tiempo mientras él le escribía a chicas muy hermosas, él recibe un mensaje de una chica muy linda. Él no lo esperaba para nada y esta chica es amiga de la hija de Mauricio, la hija vive en Madrid y esta chica estuvo viviendo muchísimo tiempo en Madrid y se conocen", comentó Yanina sobre el incipiente romance.

Mauricio Macri comenzó un nuevo romance con una conocida figura Confirmaron el nuevo romance de Mauricio Macri tras el rumor de Juliana Awada con Felipe VI: "Amiga de la hija" Además, afirmó que ella le escribió a él para comenzar a charlar y dejó en claro que "está saliendo, se ven y se mostraron. Estos días tiene un par de eventos donde va a concurrir juntos con la señorita Chloé Bello".

Captura de pantalla 2026-02-23 201549 El nuevo romance de Mauricio Macri. Foto: captura de video / América TV. Yanina Latorre opinó al respecto y la comparó con Juliana Awada: "No es tipo Juliana, es tipo Guillermina... Otro tipo de mina, a mí me encanta", concluyó la conductora de América sobre esta relación que inició Mauricio Macri.