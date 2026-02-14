Laurita Fernández se enamoró otra vez y dejó atrás a Claudio Brusca: quién es el nuevo novio

El amor golpeó a la puerta de Laurita Fernández y, lejos de esconderse, la conductora decidió que el Día de los Enamorados era el timing perfecto para un anuncio de alto impacto. Este 14 de febrero, la protagonista de Legalmente Rubia revolucionó las redes sociales al postear la primera imagen oficial junto a Matías Busquet, el polista que le robó el corazón.

laurita fernandez ig (2) La conductora eligió el 14 de febrero para confirmar su romance con el reconocido polista. @holasoylaurita En la postal, se los puede ver abrazados y con una complicidad que traspasa la pantalla, confirmando que lo que nació como un rumor ya es un romance consolidado en la vida de la bailarina.

Laurita Fernández y Matías Busquet ya no se esconden La relación no solo escala en las redes, sino que ya pasó el filtro más difícil: el de la familia. Según reveló la propia Laurita Fernández en una charla reciente con Puro Show, el vínculo avanzó a pasos agigantados a pesar de la distancia por sus compromisos laborales.

laurita-fernandez-nuevo-novio-ig Matías Busquet, el deportista que conquistó el corazón de una de las mujeres más deseadas del país. @holasyolaurita “Aparte de ellos, bueno, esto es muy reciente, él también, aparte de la mía, yo me vine a la temporada, la verdad que muchos meses. Es muy buena persona y por supuesto que eso habla de la familia que tiene también”, soltó Laurita con la simpatía que la caracteriza, dejando en claro que el polista ya conoce a su círculo íntimo y viceversa.

laurita fernandez chape "Es muy buena persona": Laurita Fernández se mostró ilusionada con su nuevo presente amoroso. @holasoylaurita El blanqueo definitivo llega después de que la prensa los tuviera bajo la lupa durante las últimas semanas. La imagen compartida hoy no es solo una foto de ocasión; para muchos, es la prueba de que Fernández encontró la estabilidad emocional que buscaba.