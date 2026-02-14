Laurita Fernández se enamoró otra vez y dejó atrás a Claudio Brusca: quién es el nuevo novio
Tras confesar que ya hubo presentaciones familiares, Laurita Fernández se mostró súper apasionada con un destacado deportista.
El amor golpeó a la puerta de Laurita Fernández y, lejos de esconderse, la conductora decidió que el Día de los Enamorados era el timing perfecto para un anuncio de alto impacto. Este 14 de febrero, la protagonista de Legalmente Rubia revolucionó las redes sociales al postear la primera imagen oficial junto a Matías Busquet, el polista que le robó el corazón.
En la postal, se los puede ver abrazados y con una complicidad que traspasa la pantalla, confirmando que lo que nació como un rumor ya es un romance consolidado en la vida de la bailarina.
Te Podría Interesar
Laurita Fernández y Matías Busquet ya no se esconden
La relación no solo escala en las redes, sino que ya pasó el filtro más difícil: el de la familia. Según reveló la propia Laurita Fernández en una charla reciente con Puro Show, el vínculo avanzó a pasos agigantados a pesar de la distancia por sus compromisos laborales.
“Aparte de ellos, bueno, esto es muy reciente, él también, aparte de la mía, yo me vine a la temporada, la verdad que muchos meses. Es muy buena persona y por supuesto que eso habla de la familia que tiene también”, soltó Laurita con la simpatía que la caracteriza, dejando en claro que el polista ya conoce a su círculo íntimo y viceversa.
El blanqueo definitivo llega después de que la prensa los tuviera bajo la lupa durante las últimas semanas. La imagen compartida hoy no es solo una foto de ocasión; para muchos, es la prueba de que Fernández encontró la estabilidad emocional que buscaba.
Lo cierto es que la pareja de Laurita y Busquet se encuentra transitando una "luna de miel" mediática. En el ambiente de la farándula se comenta que la química entre ellos fue inmediata y que la conductora se siente muy contenida por el perfil del deportista. Al describirlo como una "buena persona", Laurita Fernández subraya los valores que la conquistaron.