¡Se volvió loco! Joaquín Levinton paralizó el Cosquín Rock al subir "muerto" al escenario
Tras sufrir un infarto hace días, Joaquín Levinton demostró su vigencia en el festival más grande del país con un humor ácido y provocador.
El Cosquín Rock 2026 fue testigo de un retorno que rozó lo cinematográfico. Tras el susto mundial que generó su reciente problema cardíaco, Joaquín Levinton volvió a pisar las tablas en Santa María de Punilla y lo hizo con una puesta en escena que solo un personaje de su calibre podría idear.
La incertidumbre sobre su estado físico se disipó apenas promediaba la tarde del primer día, cuando el líder de Turf decidió burlarse del destino y de su propio parte médico ante una multitud que pasó del silencio absoluto al delirio colectivo.
La resurrección de Joaquín Levinton que sacudió la tarde en Punilla
La tensión se apoderó del predio cuando el ulular de una sirena interrumpió la calma serrana. Dos asistentes irrumpieron en el escenario empujando una camilla que cargaba un cuerpo tapado por una sábana blanca.
Durante unos segundos eternos, el fantasma de la tragedia sobrevoló el festival, hasta que el músico saltó de la estructura metálica con la vitalidad de un adolescente. Sin perder un segundo, los primeros acordes de "No se llama amor" confirmaron que Joaquín Levinton estaba de regreso y con el corazón renovado.
Lejos de cualquier atisbo de solemnidad por su delicado cuadro de salud, el cantante apeló a la ironía para explicar su particular entrada. Con el sarcasmo que lo define, se dirigió a la audiencia: "La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví en una ambulancia. Me ahorro el traslado".
El comentario desató carcajadas entre los seguidores, que respiraron aliviados al ver que su carisma permanecía intacto. Fiel a su estilo, el cantante remató la broma con un toque de humor negro: "Espero no tener que volver en bodega".
El setlist de la banda fue una sucesión de hits que ratificaron por qué Turf es una pieza fundamental del pop rock nacional. A pesar del reciente episodio coronario, Joaquín Levinton se desplazó por todo el escenario con una energía contagiosa, demostrando que su recuperación va por excelente camino. La presentación no fue solo un hito musical, sino una declaración de principios sobre cómo enfrentar la adversidad: con música, desparpajo y una conexión inquebrantable con su público.