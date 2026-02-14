¡Se volvió loco! Joaquín Levinton paralizó el Cosquín Rock al subir "muerto" al escenario

Tras sufrir un infarto hace días, Joaquín Levinton demostró su vigencia en el festival más grande del país con un humor ácido y provocador.

El líder de Turf reapareció tras sufrir un infarto hace solo unos días en un show inolvidable. / Captura Youtube Cosquín 2026

El Cosquín Rock 2026 fue testigo de un retorno que rozó lo cinematográfico. Tras el susto mundial que generó su reciente problema cardíaco, Joaquín Levinton volvió a pisar las tablas en Santa María de Punilla y lo hizo con una puesta en escena que solo un personaje de su calibre podría idear.

cosquin rock joaquin levinton Joaquín Levinton sorprendió a todos ingresando al escenario del Cosquín Rock en una camilla. Captura Youtube Cosquín 2026 La incertidumbre sobre su estado físico se disipó apenas promediaba la tarde del primer día, cuando el líder de Turf decidió burlarse del destino y de su propio parte médico ante una multitud que pasó del silencio absoluto al delirio colectivo.

La resurrección de Joaquín Levinton que sacudió la tarde en Punilla La tensión se apoderó del predio cuando el ulular de una sirena interrumpió la calma serrana. Dos asistentes irrumpieron en el escenario empujando una camilla que cargaba un cuerpo tapado por una sábana blanca.

Turf se presentó en el Cosquín Rock 2026. Durante unos segundos eternos, el fantasma de la tragedia sobrevoló el festival, hasta que el músico saltó de la estructura metálica con la vitalidad de un adolescente. Sin perder un segundo, los primeros acordes de "No se llama amor" confirmaron que Joaquín Levinton estaba de regreso y con el corazón renovado.

Lejos de cualquier atisbo de solemnidad por su delicado cuadro de salud, el cantante apeló a la ironía para explicar su particular entrada. Con el sarcasmo que lo define, se dirigió a la audiencia: "La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví en una ambulancia. Me ahorro el traslado".