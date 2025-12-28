El líder de Turf continúa recuperándose y en su último control médico, el músico sorprendió a todos con un divertido video: los detalles.

Joaquín Levinton atraviesa días cruciales de recuperación tras haber sufrido un infarto que requirió una intervención de urgencia y la colocación de un stent. Pero, el líder de la banda Turf demostró que su carisma y sentido del humor siguen intactos incluso en los pasillos de los centros de salud.

Durante uno de sus recientes controles de rutina, el músico protagonizó un insólito momento que rápidamente captó la atención de sus seguidores, al cruzarse con una autoridad médica cuya identidad generó un divertido equívoco digno de un sketch televisivo.

El icónico momento de Joaquín Levinton en el hospital Embed - La curiosa anécdota que filtró Joaquín Levinton en el hospital tras sufrir un infarto: "Susana Giménez" La sorpresa se dio cuando el cantante coincidió con la supervisora de la Dirección de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente del establecimiento, una mujer llamada, curiosamente, Susana Giménez.

Lejos de dejar pasar la coincidencia homónima, ambos se prestaron a un improvisado paso de comedia que Levinton compartió en su cuenta de Instagram. En la grabación, el artista comenzó preguntándole con picardía a la supervisora si había visto que "Susana Giménez" estaba en el hospital, a lo que ella, siguiéndole el juego con total naturalidad, respondió con fingida sorpresa que no se había enterado.

Joaquín Levinton en Otro día perdido 2 El artista y otro momento que generó risas. Créditos: Archivo MDZ Acto seguido, Joaquín expresó "¡Hola, Susana!", y le confesó a la mujer que miraba su programa "desde que era chiquito". La "otra" Susana, rápida de reflejos y entre risas, remató la broma con un guiño cómplice sobre la edad de ambos, cerrando el video con una carcajada compartida que evidenció el buen ánimo del paciente.