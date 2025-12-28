Marcelo Tinelli dio la bienvenida al verano con una foto alto voltaje y un detalle no pasó desapercibido

Marcelo Tinelli despide del año con numerosas polémicas . Desde grandes deudas millonarias, hasta escándalos familiares que fueron portada de los medios nacionales. Sin embargo, en la actualidad todo quedó como un cuento y el conductor se mostró feliz, despidiendo el año con la mejor de las ondas. Las fotos hablan por si misma s.

Y es que el mediático presentador se mostró en malla y con una postal que apuntaba hacia la piscina familiar. Marcelo no dudó en usar los ángulos a su favor y levantó cierta temperatura en las redes . Los comentarios también hicieron lo suyo.

"Que lindo está el sábado", "Que hombre hermoso sos, Marcelo", "Hermosa postal", fueron algunos de los mensajes de los seguidores del conductor dejados en la historia de Instagram. Aunque la foto hot no fue lo único que sorprendió a los internautas.

Mientras el conductor demostraba que el verano es una época del año predilecta, en la siguiente publicación se lo vio con su hija menor, Juanita Tinelli, con quien había mantenido grandes pleitos hasta hace un tiempo atrás.

Con dicha prueba, el presentador demuestra que la tormenta familiar llegó a una tregua y que hoy, disfruta de la compañía de su hija mejor. Aunque, el misterio se posa en sus otras hijas, Candela y Micaela Tinelli. Mientras tanto, Tinelli se muestra seguro y confiado del año que se le avecina, demostrando que puede atravesar cualquier huracán que se aproxime.

image Tinelli y su hija. Créditos: Instagram

Los proyectos laborales de Marcelo Tinelli en 2026

Tinelli iniciará el 2026 con grandes proyectos. A través de un anuncio de Jaime Camil, actor mexicano, se dio a conocer el rol del conductor argentino y el destino que tendrá dicho programa de televisión: "Tres Hinchapelotas, producido por Banjay México & U.S. Hispanic, relacionado con el clima mundialista".

Luego, siguió relatando el ostentoso proyecto: "El trío recorrerá distintas ciudades sedes del Mundial 2026, comenzando en Canadá, pasando por Estados Unidos, y culminando en Ciudad de México".

Ante la propuesta, "Marcelo manifestó entusiasmo. Le apasiona el fútbol y los viajes, y consideró un honor ser parte de este proyecto: 'Poder compartir esta aventura con dos grandes comunicadores como Jaime y Jorge me motiva enormemente".