El 2026 comenzó con todo el mundo del periodismo y de la farándula, ya que en este inicio del año han terminado parejas muy queridas. Por supuesto que uno de los programas en dar a conocer estas noticias es LAM y ahora revelaron que una querida periodista se separó de su pareja.

Fue Pilar Smith, quien contó la noticia en modo enigmático. En el inicio comenzó diciendo que ella se encontraba en pareja con un futbolista que tenía actividad en el ascenso argentino y que fue pareja de Cande Tinelli.

Se trata nada más y nada menos que de Alina Moine y Federico Giuliani: "Se separó a la periodista Alina Moine del exfutbolista Federico Giuliani. Estaban juntos desde mayo del 2023, blanquearon a través de las redes sociales y parecía todo color de rosas".

Una famosa periodista se separó de su pareja ¡Se terminó! Afirman que una famosísima periodista se separó de su pareja: quién es "Se terminó el amor con Alina y la relación. Venían súper bien porque se mostraban juntos en las redes sociales", expresó Pilar. Ángel de Brito comentó también que Alina estuvo relacionada con Marcelo Gallardo años atrás.