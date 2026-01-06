El presentador sorprendió con detalles inéditos de un estilo de vida que roza el fundamentalismo. Abstinencia sexual, rechazo total al supermercado y una dieta estricta que le valió crueles críticas.

Tomás Dente, conocido por escudriñar la vida de los famosos, se convirtió esta semana en el protagonista de su propia noticia al revelar detalles de su intimidad que dejaron a todos atónitos. A sus casi 50 años, el periodista confesó llevar una existencia marcada por restricciones extremas que van desde lo alimenticio hasta lo sexual, desatando una inmediata controversia.

En una entrevista a fondo, Dente se autodefinió como un hombre "rústico", aclarando que no usa depilación definitiva, pero sumamente disciplinado. Sin embargo, lo que generó impacto fue su declaración sobre la falta de intimidad: “Trato de descargar la líbido en el deporte porque no tengo sexo desde hace mucho tiempo”. Según explicó, canaliza su energía jugando al pádel, saliendo a correr o rememorando sus épocas de futbolista, sustituyendo el placer sexual por la endorfina del ejercicio físico.

Un fundamentalista de la comida Embed - Un reconocido periodista confesó no tener relaciones sexuales y contó cómo reemplaza ese deseo: "Lo sublimo" Si la abstinencia sexual llamó la atención, sus hábitos alimenticios terminaron de dibujar un perfil que muchos tildaron de obsesivo. Dente aseguró que, aunque no le faltan "candidatos, candidatas y candidates", elige cuidarse al extremo.

“Soy fundamentalista, no como carnes, trato de no ir al supermercado. Nada que no sea saludable”, sentenció. Pero el dato que indignó a los amantes del buen comer fue la prohibición total de harinas y procesados: “No sé lo que es un paquete de galletitas o de fideos desde hace más de 15 años. Y no como una pizza desde hace 20”. Su dieta se basa exclusivamente en frutas, verduras y lo que cosecha en su propia huerta, rechazando cualquier producto de góndola.

Fuertes repercusiones tomas dente.jpg Tomas Dente, protagonista de una fuerte ola de comentarios. Créditos: Archivo MDZ Las declaraciones de Dente cayeron como una bomba en las redes sociales, donde la empatía brilló por su ausencia. Los usuarios no tardaron en conectar su rígido estilo de vida con su personalidad televisiva, a menudo crítica y filosa.