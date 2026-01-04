Presenta:

Gastón Sardelli, integrante de Airbag, criticó el avance de Estados Unidos y un periodista lo destrozó

El artista se expresó en sus redes sociales y un conocido conductor no dudó en cruzarlo.

Gastón Sardelli, integrante de Airbag.&nbsp;

Gastón Sardelli, integrante de Airbag. 

Fotos: captura de video YouTube / La Revuelta.

Sin lugar a dudas, el avance de Estados Unidos a Venezuela y la captura a Nicolás Maduro es la noticia del año por el momento. Esta situación generó miles de reacciones, entre ellas la de famosos como Catherine Fulop y también Gastón Sardelli, cantante de Airbag.

Todo ocurrió en las redes sociales cuando el artista opinó fuertemente y sin filtro sobre lo que sucedió el día sábado en horas de la madrugada: "Es un horror porque nunca es mejor solución que EEUU invada. No existe un solo ejemplo que demuestre lo contrario".

Luego, agregó: "De hecho, ahora se viene algo peor para Venezuela. Estaba mal... ahora estará peor. Una cosa es lidiar con un dictador de cabotaje y otra contra el mayor dictador de los últimos 100 años".

Gastón Sardelli
La publicación del integrante de Airbag que generó críticas.

El posteo generó críticas y Tomás Dente, conocido periodista y conductor, lo destrozó: "Te hablan Gastón Sardelli (proyecto fallido de los Guns). El único de cabojate acá sos vos. Te falta tanto para sentir como la mayoría de los venezolanos. Encima borrás el tuit cag..."

Captura de pantalla 2026-01-04 112249
Tomás Dente destrozó a Gastón Sardelli, integrante de Airbag.

Tomás Dente furioso con Gastón Sardelli por criticar el avance de Estados Unidos en Venezuela

Captura de pantalla 2026-01-04 112238

"Usas guitarras yanquis, subís tus videos a plataformas yanquis (YouTube), el nombre de tu grupo es Airbag, usás para bardear a EEUU una red hipercapitalista (X). Más empatía. Zurdo palermitano", expresó fuertemente y sin filtro contra el cantante.

