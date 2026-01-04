Fin del bloqueo aéreo en el Caribe tras el operativo militar para la captura de Maduro y su mujer

Estados Unidos normalizó el tránsito aéreo en la región del Caribe a partir de la medianoche de este domingo, luego de dar por finalizado el bloqueo preventivo que acompañó la incursión militar en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro .

La decisión, confirmada por la administración de Donald Trump, puso fin a una parálisis operativa que afectó a cientos de rutas comerciales durante el despliegue de las fuerzas especiales en territorio venezolano.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Transporte, Sean Duffy, fue el encargado de comunicar la reapertura del espacio aéreo que había sido restringido por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Según el funcionario, la medida se había tomado para garantizar la seguridad pública y apoyar las tareas del Departamento de Defensa.

“Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios”, anunció el secretario a través de sus redes sociales.

La captura del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, se produjo en la madrugada del sábado tras un ataque coordinado en distintos puntos de Venezuela, incluyendo la capital.

El operativo involucró a más de 150 aeronaves estadounidenses que partieron desde bases terrestres y marítimas. Tras ser interceptados en un complejo que no les permitió refugio, ambos fueron trasladados inicialmente al buque USS Iwo Jima y luego derivados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

El impacto del cierre previo fue significativo para el mercado aerocomercial. Aerolíneas como American Airlines, Delta y JetBlue debieron cancelar cientos de servicios.

En particular, JetBlue reportó la suspensión de 215 vuelos debido al uso militar del espacio aéreo, mientras que en Puerto Rico se contabilizaron 357 trayectos afectados.

Tras su arribo a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart y un breve paso por instalaciones de la DEA, Maduro fue ingresado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

Allí permanecerá bajo custodia federal mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, marcando el cierre de una jornada que alteró por completo la logística aérea del continente.