Así fue el violento robo al periodista Nicolás Wiñazki en Hurlingham: los fuertes detalles

Los ladrones se llevaron 200 dólares, 60 mil pesos en efectivo, una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch.

El lunes, cerca de las 8 de la mañana, el periodista Nicolás Wiñazki (45) fue víctima de un robo cuando se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores. Por el momento, los ladrones siguen prófugos y son buscados intensamente.

Cómo fue el robo al periodista Dos delincuentes entraron armados y encapuchados a una vivienda en construcción, ubicada en el barrio Parque Johnston, partido bonaerense de Hurlingham, y abordaron al periodista mientras estaba en el patio de la casa.

“¡Dame toda la plata, tenés plata!”, le exigieron. “Subí, fijate que están pintando, llevate el auto, lo que quieras”, les dijo Wiñazki. Según trascendió, los ladrones se llevaron 200 dólares, 60 mil pesos en efectivo, una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch.

Fuerte sospecha lanzó el periodista Nicolás Wiñazki. Captura de video Durante el asalto, los delincuentes le preguntaron a Wiñazki a qué se dedicaba, a lo que él respondió: “Soy periodista. ¿No me dejás el celular? Es mi herramienta de trabajo”. Lo llamativo es que los ladrones accedieron a dicho pedido.

La huida de los ladrones “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”, intentó persuadirlos el periodista para que se fueran. Finalmente, se dieron a la fuga en un auto de color negro. Se trataría de un Peugeot 308 negro, que había sido robado días antes en el partido de Morón.