Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en Hurlingham: qué se llevaron de su casa

Wiñazki fue víctima de un robo cuando se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el partido bonaerense de Hurlingham. Esta vez la víctima fue el periodista Nicolás Wiñazki, quien fue asaltado cuando se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores.

El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston. Allí, dos delincuentes entraron armados y encapuchados a la vivienda y abordaron al periodista mientras estaba en el patio de la casa. “¡Dame toda la plata, tenés plata!”, le exigieron.

Qué se llevaron los delincuentes Según trascendió, los ladrones se llevaron 200 dólares, 60 mil pesos en efectivo, una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch. En un momento, los ladrones le preguntaron a qué se dedicaba. “Soy periodista. ¿No me dejás el celular? Es mi herramienta de trabajo”, respondió Wiñazki.

Lo llamativo es que los delincuentes accedieron al pedido del periodista y no se llevaron su celular. Debido a esto, la principal hipótesis que investigan es que se trató de un robo “al voleo”.