Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en Hurlingham: qué se llevaron de su casa
Wiñazki fue víctima de un robo cuando se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores.
Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el partido bonaerense de Hurlingham. Esta vez la víctima fue el periodista Nicolás Wiñazki, quien fue asaltado cuando se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores.
El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston. Allí, dos delincuentes entraron armados y encapuchados a la vivienda y abordaron al periodista mientras estaba en el patio de la casa. “¡Dame toda la plata, tenés plata!”, le exigieron.
Te Podría Interesar
Qué se llevaron los delincuentes
Según trascendió, los ladrones se llevaron 200 dólares, 60 mil pesos en efectivo, una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch. En un momento, los ladrones le preguntaron a qué se dedicaba. “Soy periodista. ¿No me dejás el celular? Es mi herramienta de trabajo”, respondió Wiñazki.
Lo llamativo es que los delincuentes accedieron al pedido del periodista y no se llevaron su celular. Debido a esto, la principal hipótesis que investigan es que se trató de un robo “al voleo”.
Tras el robo, los ladrones se dieron a la fuga en un auto de color negro. Se trataría de un Peugeot 308 negro, que había sido robado días antes en el partido de Morón. En estos momentos, la causa se encuentra en manos del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón.