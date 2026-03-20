Hace 50 años, la muerte de una mendocina anticipó el golpe de Estado

La dinámica se había dado antes. Llegaba el comando paramilitar a la calle O'Higgins al 355 del Barrio Bancario de Godoy Cruz, entre Reconquista y Cabildo Abierto a buscar a su esposo, Juan Carlos Carrizo, quien fue presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces Carrizo, salía por los techos o se escondía en la casa de algún vecino.

Pero hace exactamente 50 décadas, fue diferente. Los dos autos que golpearon enérgicamente la puerta esa madrugada no se conformaron con la ausencia de Carrizo. La secuestraron a Bermejillo . Fueron a Las Heras, buscaron a Susso, también dirigente de la UTN, y los mataron a ambos.

Era la hermana mayor. Nació el 10 de noviembre de 1949. Sus hermanas menores son Mónica y Alejandra. El papá era peluquero, la mamá ama de casa. Fueron a la escuela Padre Claret. En la adolescencia, Bermejillo toma distancia del catolicismo, y comienza a militar causas vinculadas a la clase obrera. También a las mujeres. Eran los años 60, donde las ideas de izquierda empiezan a expandirse. Escucha a Mercedes Sosa. Lee a Rimbau. Escribe poesía.

Va a la facultad. A la UNCuyo, a Filosofía y Letras. Rinde su última materia, Lingüistica con diez.El filósofo y académico Enrique Dussel, quien en esa época escribía sobre la filosofía de la liberación, la tuvo entre sus alumnas más reconocidas. De hecho, en el escrito del también teólogo llamado “Filosofía y Liberación Latinoamericana”, dice recordando su exilio en México: “… tanto sufrimiento de nuestro pueblo y de nuestro colegas y estudiantes (tengo presente a nuestra alumna Susana Bermejillo) no puede ser en vano".

Conoce a Carrizo en 1973. Ambos militan en el partido Comunista. Se casan un 19 de marzo de 1975 y se van a vivir a un departamento que quedaba en el fondo de la casa de Zacarías Carrizo- ya fallecido-, papá de Juan Carlos.

La muerte como anticipo del golpe de Estado

Se sabía que venía el golpe militar. La violencia había recrudecido en las calles, de mano de los grupos de ultraderecha, de los comandos paramilitares. Ayudados, siempre por quienes marcaban a militantes de izquierda. Generalmente estudiantes. ¿ Quién dio los datos de Carrizo y de Susso? ¿Quiénes fueron los hombres que entraron a la casa del barrrio Bancario para llevarse a Susana y matarla?

Durante muchos años, hubo algunos testimonios que dieron nombres. Sin embargo, del sexto juicio por delitos de lesa humanidad, la muerte de ambos quedó sin condena. No pudo comprobarse quiénes fueron los autores materiales de esos crímenes. La sentencia se conoció en 2018.

El secuestro de Susana se produjo horas después de un día feliz. Festejaba junto a Carrizo y amistades el primer aniversario de casados. Se estaban por ir a dormir. Eran las 3.55 del 20 de marzo. Paran dos autos en calle OHiggins. Golpean la puerta. Carrizo sale, como siempre, para evitar ser encontrado. Pero cambian de idea. No se van con las manos vacías. Secuestran a Susana, luego a Susso. Aparecen asesinados en la calle Pescadores de Las Heras. Se sabe que por dos armas de fuego: calibre 22 y una escopeta calibre 16.

La vida de Susana quedó trunca, como muchas otras. La vida de su familia, sus padres, su gran amor, interrumpida para siempre. La memoria y la lucha por justicia, la mantienen viva.