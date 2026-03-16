La decisión del Gobierno de Mendoza sobre un área clave de cara al 24 de marzo

Natalia Ibis Alonso, una dirigente sanrafaelina de la Uníón Cívica Radical será la nueva directora de Derechos Humanos. Quedará nombrada días antes de que se recuerden los 50 años del comienzo del último golpe militar , es decir del 24 de marzo . El Gobierno de Mendoza hará actividades oficiales junto a la Universidad Nacional de Cuyo.

El cargo en la dirección de Derechos Humanos estaba vacante desde hace 8 meses cuando renunciaron los dirigentes de Libres del Sur- tras la alianza entre Cambia Mendoza, que dirige el Gobierno provincial y La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. El exdirector era Alejandro Verón y sus funciones las tomó directamente el jefe de Gabinete de la provincia, Santiago Suarez.

Natalia Alonso tiene 42 años y milita en la Unión Cívica Radical desde muy joven. Durante años lo hizo con el referente sanrafaelino Ernesto Sanz, exintendente y exlegislador nacional. Hoy su referente es el exfuncionario provincial Francisco Mondotte, quien la propuso para el puesto. Mondotte es un hombre fuerte en el Sur.

La decisión de nombrarla en el cargo viene de hace varios meses. Fue en la lista en octubre de candidatos a diputados nacionales por el cuarto distrito. Pero al hacerse la alianza con La Libertad Avanza, quedó última y no pudo ingresar a la Casa de Las Leyes.

Su nombramiento demuestra que el Gobierno no tiene intenciones de girar a la derecha con el tema de los derechos humanos, a pesar de estar aliando con el Gobierno nacional y por el contrario, puso en el lugar a alguien que está comprometida con las banderas históricas de la UCR.

Natalia Alonso

En la foto, es quien tiene anteojos. Es una foto de hace diez años lo que demuestra parte de su trayectoria en la militancia de la UCR, incluso en la juventud del partido desde los 2000.

Las actividades oficiales

Respecto de las actividades para el 24 de marzo, según informaron a MDZ desde Casa de Gobierno, el Ejecutivo se plegará a lo que haga la UNCUYO. Es decir que también mantendrá una línea, como lo viene haciendo de defensa de los derechos humanos - dejando de lado la teoría de los dos demonios como ha mostrado el Gobierno nacional o criticando el número de los 30 mil desaparecidos-.

La UNCuyo tiene prevista una actividad oficial el jueves 26 de octubre a las 10 de la mañana en la sede central Universidad que queda en el Parque General San Martín pero además, el viernes se hará otro evento en San Rafael de donde la nueva directora de Derechos Humanos de la provincia es oriunda.