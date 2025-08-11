De película: liberaron a un sicario por error en Chile y ahora hay alerta en Argentina

El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, vinculado con la organización criminal transnacional con base en Venezuela comunmente conocida como "Tren de Aragua", quedó en libertad por error en Chile y actualmente está vigente una alerta por él en la Argentina .

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, que en esta ocasión trabaja en conjunto con los Carabineros de Chile, pidió la colaboración de la comunidad con el fin de poder encontrar a Hernández, el cual está prófugo de la justicia venezolana por homicidio, país del que es nativo.

"Este individuo representa un alto peligro para la seguridad pública, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía", reza el comunicado de la autoridad santacruceña.

La imputación del acusado se dio el 9 de julio de este año por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, el cual fue perpetrado el 19 de junio. Al momento de la detención, el acusado fue identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez.

La alerta emitida por la Argentina por el sicario liberado erroneamente en Chile.

Según el medio español El País, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió al día siguiente una resolución que fue firmada de forma electrónica en la que se pedía su excarcelación.

No obstante, actualmente ese acta de investigación está bajo la lupa de la fiscalía debido a que podría tratarse de una presunta manipulación del sistema judicial con la falsificación de la firma de la jueza Irene Rodríguez.

Al mismo tiempo en que evolucionaba la investigación para capturar a Ramírez, se descubrió su verdadera identidad como uno de los sicarios más peligrosos, llamado Alberto Carlos Mejía Hernández.

La alerta emitida para dar con el sicario

En este contexto, comenzaron diversos operativos y solicitudes de colaboración con distintas fuerzas tanto nacionales como del exterior, como la de la Argentina.

Por lo tanto, el Gobierno de Santa Cruz y el Ministerio de Seguridad provincial difundieron un flyer de alerta para dar con el sospechoso.

Según el aviso, Hernández mide 1,74 metros, tiene tez morena y lleva un tatuaje en el dorso de la mano derecha con el rostro del dios mitológico Zeus.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que cuente con información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911.