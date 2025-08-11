Aumento salarial: cuánto cobra un miembro de las Fuerzas Armadas en agosto
El Gobierno oficializó un incremento salarial para el personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales. Los salarios máximos superarán los 2 millones.
Las Fuerzas Armadas recibirán en agosto un aumento en sus sueldos, dispuesto por una resolución conjunta del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la resolución 63/2025, establece una actualización mensual de los haberes para el período comprendido entre junio y noviembre de 2025.
El texto oficial establece que, tras una evaluación escalonaria, se determinó la necesidad de actualizar los montos para el Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, en sintonía con los criterios aplicados al resto de la Administración Pública Nacional.
Te Podría Interesar
La normativa lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Luis Petri, y dispone que las partidas presupuestarias provienen de fondos del Ministerio de Defensa.
Nuevos sueldos en las Fuerzas Armadas
A partir de agosto, los montos fijados para el personal militar —que se liquidan al mes siguiente— son los siguientes:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.716.506
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.422.525
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.207.161
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.933.279
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.680.891
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.324.263
- Capitán, Teniente de Navío: $1.096.752
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $975.496
- Teniente, Teniente de Corbeta: $879.442
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $796.487
- Suboficial Mayor: $1.358.251
- Suboficial Principal: $1.204.122
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.067.470
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $938.959
- Sargento, Cabo Principal: $842.972
- Cabo Primero: $756.518
- Cabo, Cabo Segundo: $700.201
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $637.789
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $590.214
La resolución también abarca al personal de la Policía de Establecimientos Navales. En este caso, los haberes para agosto son:
- Comisario Inspector: $837.395
- Comisario: $803.769
- Sub Comisario: $747.617
- Oficial Principal: $652.022
- Oficial Inspector: $593.157
- Oficial Subinspector: $496.091
- Oficial Ayudante: $410.925
- Oficial Subayudante: $361.405
- Subescribiente: $590.107
- Sargento Primero: $445.803
- Sargento: $427.200
- Cabo: $342.554
- Agente de Primera: $331.106
- Agente de Segunda: $325.746