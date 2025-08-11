Presenta:

Sociedad

|

Fuerzas Armadas

Aumento salarial: cuánto cobra un miembro de las Fuerzas Armadas en agosto

El Gobierno oficializó un incremento salarial para el personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales. Los salarios máximos superarán los 2 millones.

MDZ Sociedad

El salario más bajo arrancará en los $590.214.

El salario más bajo arrancará en los $590.214.

Archivo

Las Fuerzas Armadas recibirán en agosto un aumento en sus sueldos, dispuesto por una resolución conjunta del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la resolución 63/2025, establece una actualización mensual de los haberes para el período comprendido entre junio y noviembre de 2025.

El texto oficial establece que, tras una evaluación escalonaria, se determinó la necesidad de actualizar los montos para el Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, en sintonía con los criterios aplicados al resto de la Administración Pública Nacional.

Te Podría Interesar

La normativa lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Luis Petri, y dispone que las partidas presupuestarias provienen de fondos del Ministerio de Defensa.

sueldos
El aumento salarial para las Fuerzas Armadas se aplicar&aacute; hasta noviembre.

El aumento salarial para las Fuerzas Armadas se aplicará hasta noviembre.

Nuevos sueldos en las Fuerzas Armadas

A partir de agosto, los montos fijados para el personal militar —que se liquidan al mes siguiente— son los siguientes:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.716.506
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.422.525
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.207.161
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.933.279
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.680.891
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.324.263
  • Capitán, Teniente de Navío: $1.096.752
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $975.496
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $879.442
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $796.487
  • Suboficial Mayor: $1.358.251
  • Suboficial Principal: $1.204.122
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.067.470
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $938.959
  • Sargento, Cabo Principal: $842.972
  • Cabo Primero: $756.518
  • Cabo, Cabo Segundo: $700.201
  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $637.789
  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: $590.214

La resolución también abarca al personal de la Policía de Establecimientos Navales. En este caso, los haberes para agosto son:

  • Comisario Inspector: $837.395
  • Comisario: $803.769
  • Sub Comisario: $747.617
  • Oficial Principal: $652.022
  • Oficial Inspector: $593.157
  • Oficial Subinspector: $496.091
  • Oficial Ayudante: $410.925
  • Oficial Subayudante: $361.405
  • Subescribiente: $590.107
  • Sargento Primero: $445.803
  • Sargento: $427.200
  • Cabo: $342.554
  • Agente de Primera: $331.106
  • Agente de Segunda: $325.746

Archivado en

Notas Relacionadas