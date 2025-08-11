Aumento salarial: cuánto cobra un miembro de las Fuerzas Armadas en agosto

El Gobierno oficializó un incremento salarial para el personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales. Los salarios máximos superarán los 2 millones.

Las Fuerzas Armadas recibirán en agosto un aumento en sus sueldos, dispuesto por una resolución conjunta del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la resolución 63/2025, establece una actualización mensual de los haberes para el período comprendido entre junio y noviembre de 2025.

El texto oficial establece que, tras una evaluación escalonaria, se determinó la necesidad de actualizar los montos para el Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, en sintonía con los criterios aplicados al resto de la Administración Pública Nacional.

La normativa lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Luis Petri, y dispone que las partidas presupuestarias provienen de fondos del Ministerio de Defensa.

sueldos El aumento salarial para las Fuerzas Armadas se aplicará hasta noviembre. Nuevos sueldos en las Fuerzas Armadas A partir de agosto, los montos fijados para el personal militar —que se liquidan al mes siguiente— son los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.716.506

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.422.525

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.207.161

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.933.279

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.680.891

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.324.263

Capitán, Teniente de Navío: $1.096.752

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $975.496

Teniente, Teniente de Corbeta: $879.442

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $796.487

Suboficial Mayor: $1.358.251

Suboficial Principal: $1.204.122

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.067.470

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $938.959

Sargento, Cabo Principal: $842.972

Cabo Primero: $756.518

Cabo, Cabo Segundo: $700.201

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $637.789

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $590.214