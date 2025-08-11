Flores de Bach: en busca del equilibrio emocional para personas y animales bajo estrés
La terapia mediante Flores de Bach permiten combinar naturaleza y bienestar, ayudando a aliviar ansiedad, insomnio y problemas de adaptación.
A los 17 años, Nicole Papazian atravesaba una etapa de ansiedad e incertidumbre por no saber qué rumbo tomar después del secundario. Su ginecóloga le recomendó las Flores de Bach y, en apenas dos semanas, notó cambios significativos: más calma, mejor descanso y menos angustia.
Esa experiencia fue tan transformadora que, años después, en plena pandemia, decidió crear Meliné zian, su propio emprendimiento de terapia floral.
“Las Flores de Bach trabajan a nivel emocional, reducen la irritabilidad, mejoran la calidad del sueño y favorecen la aceptación de los cambios físicos y emocionales, como los que se viven en la menopausia”, explicó en diálogo con MDZ.
Además, resaltó que esta terapia floral es segura, natural, no genera efectos secundarios y puede combinarse con cualquier otra terapia o medicación.
Papazian aclara que este tratamiento no es aromaterapia, aunque puede complementarse con ella. “Muchos pacientes no conocen la terapia floral y llegan con dudas, sin saber cómo funciona o en cuánto tiempo notarán resultados. En general, los primeros cambios se ven hacia la tercera semana, siempre con una fórmula personalizada”, precisó.
Flores de Bach o aromaterapia
Entre las dolencias para las que recomienda las Flores de Bach, mencionó ansiedad, ataques de pánico, insomnio, bruxismo por estrés y dificultades propias de la menopausia. En niños, ayuda a mejorar la concentración, el rendimiento académico y las habilidades sociales. También se aplica con éxito en animales que sufrieron maltrato, abandono o presentan miedo, ansiedad o problemas de adaptación.
En su consulta, muchos pacientes también practican yoga para potenciar los beneficios del tratamiento, reducir el estrés y lograr un mayor equilibrio mental.
Tras su experiencia personal, Nicole admitió que su vida dio un cambio y se orientó a la asistencia de sus pacientes: “Mi misión es acompañar a cada persona o animal en su proceso de sanación emocional, devolviéndoles serenidad y bienestar”, expresó.