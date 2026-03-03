Esta trepadora florece todo el año y transforma tu jardín en semanas

La planta china que conquista tu jardín y patios todo el año. Miles de flores y cero espinas: así es esta trepadora.

Florece y florece. Y eso no es exageración. Hay una trepadora que convierte cercos, muros y pérgolas con flores durante buena parte del año. Crece rápido en tu jardín o patio, resiste distintos climas y casi no tiene espinas. El rosal de Banksia es la reina en jardines urbanos porque cubre espacios amplios en poco tiempo y con bajo mantenimiento.

Cómo es esta trepadora en el jardín El Rosa banksiae, conocido como rosal de Banksia, tiene origen en China y se cultiva desde hace siglos. En Europa llegó en el siglo XIX y desde entonces se expandió por climas templados. En condiciones favorables alcanza hasta seis metros de altura. Sus tallos son flexibles y fáciles de guiar.

trepadora1 A diferencia de otros rosales, casi no presenta espinas. Eso facilita la poda y el armado sobre estructuras. Sus hojas perennes tienen entre tres y cinco foliolos con borde aserrado. El verde intenso se mantiene gran parte del año. Esa densidad genera sombra y aporta privacidad en patios pequeños.

La floración es uno de sus grandes atractivos. En primavera se cubre de racimos blancos o amarillos, según la variedad. Cada flor es pequeña, pero aparece en cantidad. Un ejemplar adulto ofrece miles de flores en pocas semanas. El efecto visual impacta incluso desde la calle.