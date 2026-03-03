Esta trepadora florece todo el año y transforma tu jardín en semanas
La planta china que conquista tu jardín y patios todo el año. Miles de flores y cero espinas: así es esta trepadora.
Florece y florece. Y eso no es exageración. Hay una trepadora que convierte cercos, muros y pérgolas con flores durante buena parte del año. Crece rápido en tu jardín o patio, resiste distintos climas y casi no tiene espinas. El rosal de Banksia es la reina en jardines urbanos porque cubre espacios amplios en poco tiempo y con bajo mantenimiento.
Cómo es esta trepadora en el jardín
El Rosa banksiae, conocido como rosal de Banksia, tiene origen en China y se cultiva desde hace siglos. En Europa llegó en el siglo XIX y desde entonces se expandió por climas templados. En condiciones favorables alcanza hasta seis metros de altura. Sus tallos son flexibles y fáciles de guiar.
A diferencia de otros rosales, casi no presenta espinas. Eso facilita la poda y el armado sobre estructuras. Sus hojas perennes tienen entre tres y cinco foliolos con borde aserrado. El verde intenso se mantiene gran parte del año. Esa densidad genera sombra y aporta privacidad en patios pequeños.
La floración es uno de sus grandes atractivos. En primavera se cubre de racimos blancos o amarillos, según la variedad. Cada flor es pequeña, pero aparece en cantidad. Un ejemplar adulto ofrece miles de flores en pocas semanas. El efecto visual impacta incluso desde la calle.
Se adapta a distintos tipos de suelo, siempre que tengan buen drenaje. Tolera sequías moderadas una vez establecida. Requiere sol pleno para dar su mejor versión. La poda se realiza después de la floración, ya que florece sobre ramas del año anterior.