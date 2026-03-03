La planta que conquista jardines: florece durante todo el año y es fácil de cuidar

Tiene un color violeta intenso y muchos la utilizan para decorar eventos. Te contamos todos los detalles aquí.

Hay una planta que recuerda a la glicina y sus colores son tan intenso que muchos la asocian al romanticismo. La Petrea es la planta favorita de aves, abejas y mariposas, y tiene el don de transformar cualquier espacio. Pero lo más atractivo es que no necesita muchos cuidados y se adapta perfectamente a terrazas y balcones si se las guía con una columna o barandilla.

La Petrea es una enredadera leñosa y de crecimiento rápido que ofrece racimos de flores abundantes y de color violeta. Cada uno cuenta con 15 o 20 flores que muchos extraen para decorar mesas en eventos o las colocan en floreros dentro del hogar. Su forma redonda y color convierten a esta planta en una de las más elegantes para decorar.

shutterstock petrea Fácil de cuiadr y florece todo el año. Shutterstock Cómo mencionamos anteriormente, la Petrea funciona como un llamador de polinizadores. Por eso se recomienda dejarla en el jardín o mariposarios. De esta forma evitaremos que insectos ingresen al hogar y esparzan polen por toda la casa.

¿Cómo cuidar esta planta? Mantenerla es fácil. En países con climas cálidos, si se la mantiene en un ambiente soleado, la Petrea regalará flores durante todo el año. Es común que florezca desde finales de invierno y se llene de racimos en primavera y verano. Pero en países con ambientes fríos, se recomienda cubrirla durante el invierno.