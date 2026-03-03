¿Un rosal sin espinas? Descubre la planta de Banksia, la trepadora ideal para patios con niños

Una planta ideal para el jardín, requiere de pocos cuidados y brinda unas flores hermosas. Es originaria de China.

Los que están buscando una planta que combine elegancia, crecimiento veloz y seguridad, la especie ideal es el rosal de Banksia. Es originaria de China y se popularizó en Europa en el Siglo XIX. Sus tallos son lisos y carecen de espinas.

Planta ideal: un rosal sin espinas para el jardín La planta en cuestión tiene una asombrosa capacidad de trepar hasta seis metros. No solo se trata de un rosal estético, sino que es práctico para hogares con niños o mascotas donde los rosales tradicionales pueden representar un riesgo.

A diferencia de las rosas híbridas con grandes botones, esta planta apuesta por la cantidad. En primavera, el rosal se cubre por completo de pequeños racimos de flores blancas o amarillas. Su aroma es sutil con notas que evocan a las violetas lo que le da una capa sensorial extra a cualquier pérgola o muro.

Además, su follaje perenne de un verde vibrante garantiza que el jardín no luzca "desnudo" durante el invierno, manteniendo la privacidad de cercos y fachadas durante todo el año.

Si bien se trata de una de las variedades más resistentes y menos exigentes, el rosal de Banksia agradece ciertos cuidados para lucir en todo su esplendor. Necesita sol pleno para maximizar su floración y un riego moderado. Hay que mantener la humedad en verano sin llegar al encharcamiento. En cuanto a la poda, alcanza con un recorte ligero tras la floración.