El viejo truco de la virulana: por qué los expertos la entierran en el limonero

Los expertos recomiendan este truco que tiene beneficios para el limonero que nadie conoce. La virulana enterrada es la clave para la planta.

En el mundo de la jardinería orgánica a veces los mejores aliados se encuentran en la alacena de la cocina. En el caso de los limoneros los expertos recomiendan usar lana de acero o virulana en los cítricos.

Usar virulana en la tierra del limonero tiene beneficios que algunos no conocen: actúa como un suplemento nutricional y como escudo defensivo. Uno de los problemas más complicados de los limoneros es la falta de hierro que hace que las hojas pierden su característico verde intenso y se vuelven amarillentas.

Trucos para el limonero Al enterrar virulana cerca de un árbol se da un proceso químico natural. Por un lado, la oxidación lenta porque con la humedad del riego el acero se oxida y por otra parte ese óxido libera partículas de hierro que las raíces absorben gradualmente ayudando al árbol a recuperar su vigor y color.

Además de lo nutricional, la virulana actúa como una barrera física letal para los moluscos de cuerpo blanco. Para un caracol o una babosa intentar atravesar fibras de lana de acero es como caminar sobre cristales rotos. Colocar los trozos desmenuzados alrededor de la base del tronco crea un anillo que mantiene a los invasores lejos de los brotes.

limonero Hay muchos trucos para el limonero. Paso a paso Para aplicar lana de acero no se usa jabón ni detergente porque los residuos químicos pueden alterar el pH del suelo. No se entierra un bloque entero sino que se corta en pedazos pequeños para aumentar la superficie de contacto con la humedad y acelerar la liberación del hierro.