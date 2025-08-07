Perú vs. Colombia: el Ejército peruano se moviliza a una tensa zona del río Amazonas

El Ejército de Perú llega a la isla Santa Rosa reclamada por Colombia. Los soldados han colocado banderas peruanas y custodian el lugar.

El Ejército de Perú se ha desplazado este miércoles a la isla Santa Rosa de Yavarí, ubicada en la región peruana de Loreto, en el río Amazonas, para colocar banderas del país y mantener una presencia en un territorio que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado a Lima de "copar".

Soldados de las Fuerzas Armadas de Perú se han desplazado en barco hasta el cuartel de Santa Rosa junto a representantes de varias instituciones peruanas, y una vez allí han colocado las banderas en múltiples lugares de la isla para reforzar la presencia estatal en la misma, según ha recogido el diario peruano 'La República'.

Esta información ha llegado horas después de que el ministro de Interior colombiano, Armando Benedetti, haya declarado a la emisora W Radio que su Gobierno podría acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ahondando en la acusación vertida este lunes por Petro.

"Como esto ya va mal y la cosa se pone fea nosotros podríamos ir a La Haya", ha afirmado, argumentando que "Perú se ha saltado varias instancias diplomáticas para resolver las cosas amigablemente, delimitan la frontera sin haber acudido a la comisión binacional que fue creada para hacer la frontera en caso de un problema".

Ejército de Perú soldados El Ejército de Perú se ha trasladado hasta la frontera con Colombia. Foto Efe EFE La disputa entre Colombia y Perú Asimismo, ha explicado que el motivo de Colombia en esta disputa es que Perú "sacó una ley en la cual se apropia de la isla Santa Rosa". "El problema de esa isla es que el brazo del río donde se puede navegar, el más importante, queda del otro lado de la isla, y (...) al apoderarse ellos de la isla, quedaría el lado lleno de sedimento para Colombia", ha señalado.