Grave imputación: la Fiscalía noruega acusó al hijo de la princesa Mette-Marit de cuatro violaciones

Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue acusado por la Fiscalía de cuatro casos de violación, violencia y maltrato a exparejas.

La Fiscalía de Noruega presentó este lunes una acusación formal contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, por una serie de delitos que incluyen cuatro casos de violación, maltratos reiterados a sus parejas, violencia física y grabaciones sexuales sin consentimiento.

Cuáles son las acusaciones que recibió el hijo de la princesa Mette-Marit Hoiby, hijo de una relación anterior de la princesa antes de casarse con el príncipe heredero Haakon, ya había sido imputado a finales de junio por una veintena de delitos, lista que ahora asciende a 32 cargos penales. Entre ellos se incluyen actos violentos contra otra expareja, daños materiales y alteración del orden público, además de haber filmado los órganos sexuales de varias mujeres sin su consentimiento.

El fiscal Sturla Henriksbo aseguró en conferencia de prensa en Oslo que se trata de "actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas", al tiempo que subrayó que la pena máxima por estos delitos podría alcanzar los 10 años de cárcel. También recalcó que el vínculo de Hoiby con la familia real noruega no influirá en el proceso: "Será tratado como cualquier otro ciudadano".

La investigación, finalizada en junio, identificó a más de una decena de víctimas, entre ellas varias exparejas del joven de 28 años. El juicio se espera que comience a mediados de enero de 2026.

Hasta ahora, Hoiby sólo ha reconocido delitos de violencia contra una mujer y amenazas hacia un hombre, pero niega los cargos de violación. Su vivienda en Skaugum, dentro de la misma propiedad donde residen Haakon y Mette-Marit, fue allanada por la Policía en el marco de la causa.