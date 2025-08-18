Tragedia en Rusia: 20 muertos y más de 130 heridos tras la explosión de una fábrica de pólvora

Al menos 20 personas fallecieron y 134 resultaron heridas tras un voraz incendio en una planta de producción de pólvora en el distrito de Shilovsky, en Rusia.

El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, decretó el lunes 18 de agosto como día de luto regional tras la explosión.

Un devastador incendio se desató en las últimas horas en una fábrica de producción de pólvora ubicada en el distrito de Shilovsky, región de Ryazan, en el centro de Rusia. Según la sede operacional regional, el siniestro dejó un saldo de 20 personas muertas y 134 heridas.

Así se vivió el momento de la explosión, en Rusia Tragedia En Rusia Las autoridades confirmaron el fallecimiento de 20 trabajadores. En tanto, entre los heridos, 31 fueron trasladados a hospitales de Ryazan y Moscú para recibir atención médica especializada, mientras que otros 103 fueron asistidos de manera ambulatoria.

El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, decretó el lunes 18 de agosto como día de luto regional. Durante la jornada, las banderas ondearán a media asta y se suspendieron todos los eventos culturales y deportivos programados.