Tragedia en Rusia: 20 muertos y más de 130 heridos tras la explosión de una fábrica de pólvora
Al menos 20 personas fallecieron y 134 resultaron heridas tras un voraz incendio en una planta de producción de pólvora en el distrito de Shilovsky, en Rusia.
Un devastador incendio se desató en las últimas horas en una fábrica de producción de pólvora ubicada en el distrito de Shilovsky, región de Ryazan, en el centro de Rusia. Según la sede operacional regional, el siniestro dejó un saldo de 20 personas muertas y 134 heridas.
Así se vivió el momento de la explosión, en Rusia
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de 20 trabajadores. En tanto, entre los heridos, 31 fueron trasladados a hospitales de Ryazan y Moscú para recibir atención médica especializada, mientras que otros 103 fueron asistidos de manera ambulatoria.
El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, decretó el lunes 18 de agosto como día de luto regional. Durante la jornada, las banderas ondearán a media asta y se suspendieron todos los eventos culturales y deportivos programados.
Las tareas de búsqueda y rescate continúan en la planta siniestrada, mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar la situación y esclarecer las causas que originaron el incendio.