Confusión y malestar por el cierre repentino del paso a Chile

El paso a Chile fue habilitado por la mañana de este viernes, pero una hora después anunciaron su cierre desde el lado chileno.

Vehículos particulares, de carga y de pasajeros tuvieron que detener su viaje en Puente del Inca debido al cierre del Paso a Chile.

Este viernes, lo que empezó como una mañana ideal para viajar a Chile terminó en desconcierto para decenas de mendocinos, camioneros y turistas que quedaron detenidos en Puente del Inca. Esta mañana el paso a Chile fue habilitado, pero una hora más tarde se informó su cierre.

El aviso inicial indicaba que el cruce internacional estaba habilitado desde las 8.00, lo que motivó a muchos conductores a emprender viaje. Sin embargo, al llegar a la zona de alta montaña se encontraron con la novedad de que no podrían continuar.

Bocinazos de los vehículos que no pueden cruzar Vehículos Varados En Puente Del Inca Por Cierre Del Paso A Chile (2) Gentileza Según explicaron las autoridades a quienes esperaban para cruzar, el cierre habría sido dispuesto por autoridades del lado chileno. Del lado argentino, personal de aduana aseguró no tener información oficial sobre los motivos de la medida, que sorprendió a todos por las condiciones del tiempo.

En Puente del Inca, esta mañana el clima era soleado y sin indicios inmediatos de nevadas. Los viajeros que aún esperan para llegar al Sistema Integrado Cristo Redentor no comprendían por qué se interrumpió el paso horas antes de que, según los pronósticos, pudieran llegar las malas condiciones meteorológicas.

Video: una persona varada en Puente del Inca enojada con el cierre del Paso a Chile Vehiculos varados en Puente del Inca por cierre del paso a Chile Gentileza Algunos conductores decidieron regresar a Uspallata, mientras que otros permanecieron esperando en el lugar con la esperanza de que se reabriera. La situación generó enojo y comentarios de frustración entre quienes tenían planificado cruzar la cordillera hoy.