Cierran el paso a Chile este viernes: desde cuándo no se podrá cruzar

El corredor internacional se encuentra habilitado, pero desde la tarde bajarán las barreras en Uspallata.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar al vecino país es hasta las 17 y a las 15 bajan las barreras en Uspallata.

En este viernes 15 de agosto, día no laborable en Argentina, el pronóstico de Defensa Civil anticipa precipitaciones en cordillera. Las mismas comenzarían cerca de las 14, por el sector norte-centro, extendiéndose hacia el sur hasta el amanecer del sábado. Por eso cerrarán el paso.