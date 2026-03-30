El polémico precio de las entradas para los hinchas visitantes de Boca que estarán ante Talleres en Córdoba

Boca tendrá a disposición 11.000 localidades populares en el Mario Alberto Kempes el próximo jueves, aunque con un valor muy poco "popular".

Si bien no muchos clubes lo están permitiendo ni contra todos los rivales, de a poco comienzan a volver las hinchadas visitantes a algunos partidos del fútbol argentino. Boca Juniors, al ser uno de los dos equipos más convocantes del país y que lleva gente a todos lados, ya tuvo este privilegio y volverá a tenerlo el próximo jueves.

El 2 de abril visitará a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura y días atrás se supo que podría llevar nada menos que 11.000 fanáticos al Mario Alberto Kempes, una noticia celebrada por todo el pueblo xeneize, especialmente en el interior y para quienes no suelen tener la oportunidad de ir a la Bombonera.

El excesivo precio de las entradas para Boca ante Talleres de Córdoba Boca-Talleres Boca visitará a Talleres el jueves 2 de abril. Fotobaires Lo que no se sabía era el precio de las entradas, las cuales dio a conocer este lunes el cuadro de la Ribera en sus redes y plataformas digitales. Las localidades serán todas populares (no hay plateas a la venta) en la Tribuna Sur Artime, aunque tendrán un precio bastante poco "popular", ya que valdrán unos 100 mil pesos (más pagos extra de servicio).

El valor es el mismo que debieron pagar los hinchas de Boca cuando visitaron a Lanús hace unas semanas en la Fortaleza por la fecha 7. En aquella oportunidad, el Granate les vendió 10.000 lugares, los cuales se agotaron en muy poco tiempo. La parcialidad azul y oro terminó siendo clave, ya que el equipo de Claudio Úbeda jugó su mejor partido del semestre tras una seguidilla de malos rendimientos.