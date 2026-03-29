Sonríe Úbeda: Boca Juniors recupera a otro titular a una semana del debut en la Libertadores

A días de volver al ruedo y de su primer partido en la Copa, Boca sigue reponiendo piezas y vuelve a tener a disposición a un futbolista clave.

El parate de la fecha FIFA a Boca Juniors le vino como anillo al dedo. No solo le permitió descansar luego de una seguidilla larga de muchos partidos en poco tiempo, sino que además ayudó a que varios de los jugadores que estaban lesionados o tocados pudieran reincorporarse antes de un tramo decisivo del semestre.

A una semana del debut en la Copa Libertadores, que será el martes 7 de abril como visitante contra la Universidad Católica de Chile, Claudio Úbeda repuso en estos últimos días a algunas piezas clave como Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Ángel Romero. Y este fin de semana, volvió a los entrenamientos otro importante titular.

Santiago Ascacíbar volvió a los entrenamientos Santiago Ruso Ascacíbar entrenamiento Boca El Ruso Ascacíbar está nuevamente a disposición. @BocaJrsOficial Se trata de Santiago Ascacíbar, quien desde su llegada en el último mercado de pases, había logrado meterse en el once casi de manera automática. Rápidamente se convirtió en un engranaje fundamental para el funcionamiento del mediocampo y su desgarro en el segundo tiempo contra Unión significó un duro mazazo para el Xeneize.

Afortunadamente, su recuperación fue mucho más rápida de lo que se esperaba y el Ruso, tras perderse apenas un partido (la victoria 2-0 ante Instituto) ya pudo reincorporarse a las prácticas. Habrá que evaluar con qué forma futbolística llega después de dos semanas de inactividad, pero lo bueno es que ya está nuevamente a disposición del DT.