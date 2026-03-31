El tremendo guiño de Paredes sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: "Es un sueño de él y mío"

Mientras el sueño de que la Joya arribe al cuadro de la Ribera, Paredes se refirió a la chance de jugar la Libertadores con su amigo y excompañero en Roma.

Hay dos antecedentes en los que Leandro Paredes estuvo muy cerca de debutar en la Copa Libertadores. Fue en sus inicios, en 2013, cuando Boca Juniors, dirigido por Carlos Bianchi, atravesaba un momento irregular, marcado por la dependencia de Juan Román Riquelme, quien regresaba tras un año sin actividad.

Para aquel juvenil que aún no alcanzaba los 20 años y que apenas sumó dos presencias desde el banco, el recuerdo quedó marcado por su inexperiencia. Sin embargo, esa cuenta pendiente parece haber quedado latente, ya que más de una década después, en su regreso al club de sus amores, Paredes tiene como gran objetivo disputar el torneo que siempre soñó jugar, y que ahora está a punto de estrenarlo en la edición 2026.

Leandro Paredes palpitó su debut en la Copa Libertadores "El clima lo viví porque me tocó ir a concentrar y vivir lo que era. Pero sí me va a tocar vivir de otra manera, siendo seguramente mucho más protagonista. Así que serán unas noches seguramente muy importantes", comenzó el capitán de Boca en su charla con el sitio oficial de la Copa Libertadores, a 7 días del debut frente a la Universidad Católica de Chile.

Leandro Paredes Boca Leandro Paredes palpitó su debut en Copa Libertadores. @BocaJrsOficial "No tengo ansiedad, sí mucha ilusión, muchas ganas de poder jugar esta competición. Cuando estuve en mi primera etapa acá era muy joven, no tuve la oportunidad de competir en este torneo tan importante como es la Libertadores para todo Sudamérica. Así que es un sueño para mí", añadió.

La posibilidad de jugar con Dybala la Copa Libertadores Claro que el objetivo es mayúsculo para Leandro Paredes, porque implica cumplir el sueño de disputar la Copa Libertadores con la camiseta de Boca, y en ese camino cualquier aporte dentro de la cancha puede potenciar la ilusión, especialmente si se concreta la llegada de su gran amigo Paulo Dybala, cuyo talento y jerarquía representarían un salto de calidad para el equipo en la competencia continental.