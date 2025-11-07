Los desopilantes memes de la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

Franco Colapinto fue anunciado como el segundo piloto de la escudería francesa para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Los memes no tardaron en llegar.

Los despiadados memes de la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026.

¡Es oficial! Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1. Este viernes por la mañana, Alpine hizo oficial la renovación del piloto argentino para la temporada 2026 y de esta manera, será el compañero de Pierre Gasly.

Esta noticia llenó de felicidad al propio Colapinto y a todos los fanáticos argentinos que lo siguen en diversas partes del mundo. Con él dentro de la parrilla para la próxima temporada de F1, ya son 17 los pilotos que dirán presente en 2026 y solamente faltan definir las dos butacas de Racing Bulls y quién será el compañero de Verstappen en Red Bull.