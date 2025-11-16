Gallardo se indignó con la picante pregunta de un periodista tras el 0-0 con Vélez: "Eso no te lo voy a permitir"

Marcelo Gallardo reaccionó con dureza ante una pregunta que consideró fuera de lugar en el final de la conferencia post 0-0 de River ante Vélez.

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo tras el empate sin goles de River frente a Vélez dejó un momento que rápidamente se volvió tendencia. El DT fue consultado por Jorge Malino, del medio partidario River Monumental, sobre si mantenía la misma autoexigencia que tuvo en su primer ciclo, en el que marcó una era.

La pregunta no cayó nada bien y desató una reacción inesperada del entrenador en plena sala de prensa debido al modo en que el Gallardo respondió a la última pregunta de la conferencia de prensa.

El tenso cruce de Marcelo Gallardo con un periodista que le consultó por su "autoexigencia" “¿Si yo tengo la misma autoexigencia? ¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos me conocés a mí?”, comenzó, visiblemente molesto. El intercambio subió de tono cuando el periodista insistió en que se refería a lo que se veía en la cancha. Ahí el DT fue tajante: “No me vas a venir a mí a decir si yo soy autoexigente conmigo. ¿Querés generar esa duda? No. Eso no te lo voy a permitir porque sé lo profesional que soy”, respondió Gallardo.

El técnico defendió su compromiso con el club y el plantel. "La exigencia que tengo conmigo y con la institución está fuera de discusión. Los resultados son negativos y yo los asumo, pero eso no quiere decir que no me exija", marcó. Y cerró el cruce sin dejar lugar a dudas: "Podés decir que jugamos mal o lo que quieras, eso lo acepto. Ahora, eso no. Eso no te lo voy a permitir".