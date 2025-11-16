Johnny Depp sorprendió en la Bombonera y vivió el partido como un hincha más: "¡Dale Boca!"

Después de las recientes visitas de Dua Lipa y Noel Gallagher, ahora fue Johnny Depp quien disfrutó un partido de Boca en la Bombonera.

Johnny Depp estuvo en un palco de la Bombonera observando al Boca de Úbeda. Foto: captura de TV.

Johnny Depp no quiso perderse una de las experiencias más emblemáticas del país y dijo presente en la Bombonera para ver el duelo entre Boca y Tigre por la fecha 16 del torneo Clausura 2025.

El artista nacido en Kentucky está en la Argentina para la avant première de su película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, programada en el Cinemark de Palermo. Antes, pasó por La Plata, donde fue declarado “visitante ilustre”, y aprovechó sus horas libres para vivir el ritual xeneize desde adentro.

Johnny Depp en la Bombonera al gritó de “¡Dale Boca!” Johnny Deep estuvo en la Bombonera El actor Johnny Deep estuvo en la Bombonera @ElCanaldeBoca Su presencia se sumó a una semana cargada de turistas VIP que eligieron el templo azul y oro como parada obligada. En un video difundido por el canal oficial del club, el actor soltó un entusiasta “¡Dale, Boca!”, gesto que enloqueció a los hinchas en redes y encendió la noche en Brandsen 805. Más tarde, apareció en un palco junto a su amigo El Corcho Rodríguez y la conductora Verónica Lozano.

En los últimos días, Boca también recibió a Dua Lipa, que asistió al Superclásico tras sus shows en el Monumental, y a Noel Gallagher, histórico músico de Oasis, que recorrió la cancha y el campo de juego. La seguidilla refuerza el magnetismo particular de la Bombonera, cada vez más instalada como un destino cultural global.