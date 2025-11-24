El enojo de un jugador de Talleres por una reacción de Paredes en pleno partido: "A mí de guapo no me..."

José Luis Palomino habló de su fuerte encontronazo con Leandro Paredes en Boca-Talleres y explicó qué lo hizo reaccionar de esa manera.

Boca no tuvo problemas en el inicio de los playoffs. El equipo de Claudio Úbeda revalidó su gran presente y le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba en la Bombonera para hilar su quinto triunfo consecutivo y meterse de cabeza en los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que se medirá ante Argentinos el próximo fin de semana.

Por contexto, el clima en el Templo estuvo muy caldeado y no faltaron los típicos encontronazos en jugadas aisladas del partido. Sin embargo, el más fuerte de la noche lo protagonizaron Leandro Paredes y José Luis Palomino, que se dijeron de todo en un tenso cara a cara producido durante el primer tiempo y que terminó en tumulto.

"¡Cerrá el or..., la c... de tu madre!", fue una de las frases que le lanzó el campeón del mundo al experimentado zaguero de 35 años y que quedó captado por las cámaras de la transmisión. Es por ello que, una vez consumado el match, el ex Atalanta y Cagliari de Italia fue consultado por su pelea con el capitán de Boca.

El defensor de la T explicó el motivo de su enojo con el volante xeneize "Son cosas del partido, je. Cuando pasan esas cosas no me gusta...", explicó Palomino, justo antes de revelar el porqué de su enojo. "Me quiso hacer sentir que estoy de visitante y a mí de guapo no me gusta, pero son cosas normales que pasan en el partido", sentenció.