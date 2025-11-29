Alberdi, el prócer del presidente Javier Milei, en un libro de un conocido mendocino

Lo primero que nos llama la atención no es Alberdi , sino que el libro se llame, además, "la idómita luz" . Entonces inmediatamente viajamos mentalmente a Luis Alberto Spinetta." Y, sí", responde Daniel Pereyra el autor, "es que Alberdi era músico", agrega y y luego no explicará el gran músico que fue, y la palabra luz atraviesa la primera parte de la charla. Alberd i, la indómita luz fue prologado por el presidente Javier Milei , quien apunta a traer las ideas del prócer olvidado a su gestión.

Pereyra conoce a Alberdi como la palma de su mano. Es un amante de la lectura y de la historia, pero además, otro símbolo para prestar atención: tiene un tatuaje con la palabra libertad en su antebrazo izquierdo. Nos quedamos en la luz y en Spinetta. Nos cuenta que Alberdi era músico y que en la musicología se dice que: "Alberdi fue la luz primera". Juan Bautista Alberdi escribió sus dos primeros libros a sus primeros años y se llamaba, "El espíritu de la música al alcance de todos". y por otro lado "Diez lecciones para aprender a tocar el piano". Se los llevó a Vicente López y Planes, sí al autor del himno nacional.

El médico le receta ir a las tertulias y a Alberdi se le hace un vicio. nos cuenta Pereyra. Además, saliendo de la música, pero sin irnos de la luz, para los constituyentes, Alberdi fue un "faro". Obviamente se refiere a Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, el libro que escribió y que fue clave para la elaboración de la Constitución Nacional.

La lucidez de Alberdi, siguiendo con las palabras que derivan de la luz , no salió de un repollo. Resalta Pereyra que nació en 1810, en plena Revolución y que su padre era amigo de Manuel Belgrano. Y que en tenía 6 años cuando fue la Independencia de 1816.

Además, fue parte de la generación del 27 que querían completar la obra de Mayo. Lo logrará. Alberdi firmó los tratados con España en 1857 y 1859 para poner fin a las disputas de soberanía, los cuales fueron ratificados por la Reina Isabel II .

Milei, el primer presidente en resaltar las ideas de Alberdi

"Milei fue el primer presidente en resaltar las ideas de Alberdi, que las va a instumentar", cuenta Pereyra. "Una vez que dijo eso Milei se disparó entre mucha gente su nombre, la escritura de libros, creo que ha sido el prócer más olvidado de la historia Argentina", agrega. "Está fuera de la currícula, pese que fue quien fue el primero en hablar de la libertad educativa, y él dijo una cosa extraordinaria, la Constitución es la gran ley derogatoria de otras leyes como las de India", agrega.

El prólogo del libro está escrito y firmado, claro por Milei, con quien Pereyra tiene un vínculo amistoso.

El libro de Pereyra recoge 38 testimonios que refieren a Alberdi pretende rescatar, sistematizar y poner al alcance de todos su legado más allá de lo que suele enseñarse en la historia convencional.

El libro fue publicado por el sello Unión Editorial y será traducido en distintos idiomas. Repasa numerosos roles y facetas de Alberdi, no sólo como constituyente.Como jurista y constitucionalista: su obra fundamental — especialmente la que dio base a la Constitución de 1853 — y su influencia en la organización institucional de la Argentina. Como economista y teórico del orden económico: su obra sobre sistema económico de la Confederación. Como periodista, diplomático, polemista y escritor: Alberdi fue muy activo en su época — fundó revistas, escribió tratados, ejerció diplomacia, y participó en debates públicos.

Como crítico social y visionario latinoamericano: su mirada no se limitaba a Buenos Aires o Argentina, sino que proponía ideas amplias sobre América Latina, libertad, inmigración, desarrollo y progreso. En palabras de Pereyra, el libro busca mostrar que Alberdi no fue solo “el padre de la Constitución”, sino un “farol” intelectual para toda la Argentina — y quizás para América — aún hoy necesario.