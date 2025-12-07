El nuevo álbum Panini del Mundial 2026 ya está entre nosotros: mira la portada

Empieza la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 y el álbum de Panini llega para honrar a las figuras de esta gran fiesta.

Panini anunció el lanzamiento de la portada oficial para su álbum del Mundial 2026. Esta nueva edición promete ser la más grande en la historia de la compañía, uniendo a coleccionistas de todas las edades. La tradición de las figuritas se renueva con un torneo expandido.

El álbum más grande de la historia Panini América presentó una portada especial dedicada a los países anfitriones del norte. La cubierta rinde homenaje a Canadá y a Estados Unidos como primeras sedes confirmadas. El diseño exhibe el emblema oficial de la Copa del Mundo junto al famoso trofeo. Se anuncia una edición exclusiva y separada para el público de México en las próximas semanas.

album 2026 Este álbum registrará un hito al ser la colección más extensa impresa hasta ahora. La expansión responde a la ampliación del torneo que ahora sumará 48 selecciones. El volumen oficial contará con 112 páginas repletas de contenido especial y datos. La cifra récord de 980 figuritas se convierte en el nuevo desafío para coleccionistas.

Para llenar este ambicioso álbum se necesitarán muchísimos sobres y suerte. Cada paquete de estampas contendrá un total de siete figuritas para intercambiar. Esta nueva estructura busca reflejar la distribución del Mundial en dieciséis ciudades. Las sedes se reparten entre las naciones de Canadá, Estados Unidos y México.

La presentación inicial se llevó a cabo en la región de Nueva York y Nueva Jersey. Este lugar estratégico acogerá la gran final del campeonato en el verano de 2026. Panini adelantó que existirá una estrategia de productos y colaboraciones variadas. Se activará una preventa limitada a través de Amazon para evaluar la demanda.