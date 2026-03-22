Atento, Boca: dos clubes europeos están interesados en Tomás Aranda y analizan elevar ofertas

Con apenas un puñado de partido en Primera, la joya de Boca captó la atención de algunos equipos del Viejo Continente. De cuánto es el monto de su cláusula.

Tomás Aranda, el talentoso enganche que hizo crecer a Boca y que algunos clubes de Europa miran de reojo.

La aparición de Tomás Aranda es la noticia que más celebra Boca desde que arrancó el 2026. En un contexto complejo, el jugador de 18 años se ganó rápido un lugar en el equipo de Claudio Úbeda y su picante estilo empieza a estar en agenda de los grandes mercados de Europa.

El juvenil, que en el duelo de este domingo ante Instituto llegará a los 10 partidos en la Primera del Xeneize, tapó el hueco que había dejado vacante el Changuito Zeballos tras su desgarro y, desde entonces, viene siendo uno de los puntos más altos del equipo. En ese contexto, su proyección es alta y desde el Viejo Continente lo saben.

Desde la Italia posaron los ojos en Tomás Aranda Tal es así que, según reveló Marco Conterio, importante periodista italiano, el Como 1907 y el Parma, ambos de la Serie A, tomaron nota y tienen en carpeta al delantero. Si bien se trata de un simple interés, no se descarta que alguno de ellos venga a la carga por Aranda para la temporada 2026/27, que comenzará una vez que finalice la Copa del Mundo.

Tomás Aranda vs Gimnasia Mza Aranda debutó este año en Boca y ya es titular indiscutido en el equipo de Claudio Úbeda. Los detalles del contrato de la joya en Boca: ¿de cuánto es su cláusula? Mientras tanto, en Boca siguen de cerca la situación. Si bien el club no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus máximas joyas, sobre todo con la Copa Libertadores en el horizonte, hay un detalle contractual que empieza a ser mirada con ansiedad y es su cláusula de rescisión: el monto fijado es de US$ 20.000.000.