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Atento, Boca: Conmebol confirmó los días y horarios de la fase de grupos de la Copa Libertadores

La Conmebol oficializó el calendario de Boca, que jugará seis partidos en 51 días y comenzará con un viaje de riesgo. Arranca el camino a la Séptima.

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Boca ya tiene el fixture confirmado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.&nbsp;

Boca ya tiene el fixture confirmado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. 

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Boca Juniors ya conoce el camino completo que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego del sorteo, la Conmebol confirmó el fixture con días y horarios para cada uno de los seis partidos que disputará el Xeneize en la Zona D.

El equipo argentino debutará el martes 7 de abril como visitante ante Universidad Católica desde las 21:30. Apenas una semana después, el 14 de abril, tendrá su estreno en la Bombonera frente a Barcelona de Ecuador.

El exigente grupo de Boca en la Copa Libertadores

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El calendario seguirá con una seguidilla exigente fuera de casa: primero visitará a Cruzeiro el 28 de abril y luego viajará a Guayaquil para enfrentar nuevamente a Barcelona el 5 de mayo. Será el tramo más duro del grupo, con dos salidas consecutivas.

El cierre será en condición de local, con dos partidos clave para definir la clasificación. Boca recibirá a Cruzeiro el 19 de mayo y finalizará su participación en la fase inicial el 28 de mayo ante Universidad Católica.

Con fechas confirmadas, el fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026

  • 7/4 | Universidad Católica vs Boca | 21:30 hs.
  • 14/4 | Boca vs Barcelona SC | 21:00 hs.

  • 28/4 | Cruzeiro vs Boca | 21:30 hs.

  • 5/5 | Barcelona SC vs Boca | 21:00 hs.

  • 19/5 | Boca vs Cruzeiro | 21:30 hs.

  • 28/5 | Boca vs Universidad Católica | 21:30 hs.

Un calendario apretadísimo

Plantel de Boca en Santa Fe
El plantel de Boca recibió la visita de Juan Román Riquelme en el vestuario tras el 1-1 ante Unión en Santa Fe.

El plantel de Boca recibió la visita de Juan Román Riquelme en el vestuario tras el 1-1 ante Unión en Santa Fe.

En total, el Xeneize jugará los seis encuentros en apenas 51 días, en un calendario ajustado que obliga a sostener rendimiento y rotación. Con el objetivo de volver a pelear por la Séptima, el equipo buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos en sus viajes para meterse en octavos de final.

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