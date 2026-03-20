Atento, Boca: Conmebol confirmó los días y horarios de la fase de grupos de la Copa Libertadores
La Conmebol oficializó el calendario de Boca, que jugará seis partidos en 51 días y comenzará con un viaje de riesgo. Arranca el camino a la Séptima.
Boca Juniors ya conoce el camino completo que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego del sorteo, la Conmebol confirmó el fixture con días y horarios para cada uno de los seis partidos que disputará el Xeneize en la Zona D.
El equipo argentino debutará el martes 7 de abril como visitante ante Universidad Católica desde las 21:30. Apenas una semana después, el 14 de abril, tendrá su estreno en la Bombonera frente a Barcelona de Ecuador.
El exigente grupo de Boca en la Copa Libertadores
El calendario seguirá con una seguidilla exigente fuera de casa: primero visitará a Cruzeiro el 28 de abril y luego viajará a Guayaquil para enfrentar nuevamente a Barcelona el 5 de mayo. Será el tramo más duro del grupo, con dos salidas consecutivas.
El cierre será en condición de local, con dos partidos clave para definir la clasificación. Boca recibirá a Cruzeiro el 19 de mayo y finalizará su participación en la fase inicial el 28 de mayo ante Universidad Católica.
Con fechas confirmadas, el fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026
- 7/4 | Universidad Católica vs Boca | 21:30 hs.
- 14/4 | Boca vs Barcelona SC | 21:00 hs.
- 28/4 | Cruzeiro vs Boca | 21:30 hs.
- 5/5 | Barcelona SC vs Boca | 21:00 hs.
- 19/5 | Boca vs Cruzeiro | 21:30 hs.
- 28/5 | Boca vs Universidad Católica | 21:30 hs.
Un calendario apretadísimo
En total, el Xeneize jugará los seis encuentros en apenas 51 días, en un calendario ajustado que obliga a sostener rendimiento y rotación. Con el objetivo de volver a pelear por la Séptima, el equipo buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos en sus viajes para meterse en octavos de final.