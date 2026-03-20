Atento, Boca: Conmebol confirmó los días y horarios de la fase de grupos de la Copa Libertadores

La Conmebol oficializó el calendario de Boca, que jugará seis partidos en 51 días y comenzará con un viaje de riesgo. Arranca el camino a la Séptima.

Boca ya tiene el fixture confirmado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors ya conoce el camino completo que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego del sorteo, la Conmebol confirmó el fixture con días y horarios para cada uno de los seis partidos que disputará el Xeneize en la Zona D.

El equipo argentino debutará el martes 7 de abril como visitante ante Universidad Católica desde las 21:30. Apenas una semana después, el 14 de abril, tendrá su estreno en la Bombonera frente a Barcelona de Ecuador.

El exigente grupo de Boca en la Copa Libertadores Embed Así quedó el Grupo D de la CONMEBOL #Libertadores@BocaJrsOficial @Cruzeiro @Cruzados @BarcelonaSC #GloriaEterna pic.twitter.com/GFADLdFhC4 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 20, 2026 El calendario seguirá con una seguidilla exigente fuera de casa: primero visitará a Cruzeiro el 28 de abril y luego viajará a Guayaquil para enfrentar nuevamente a Barcelona el 5 de mayo. Será el tramo más duro del grupo, con dos salidas consecutivas.

El cierre será en condición de local, con dos partidos clave para definir la clasificación. Boca recibirá a Cruzeiro el 19 de mayo y finalizará su participación en la fase inicial el 28 de mayo ante Universidad Católica.