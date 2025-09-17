Mundial de Vóley: la Selección argentina se juega todo ante Francia en busca de los octavos

Con el mendocino Agustín Loser, La Selección argentina se enfrentará este jueves con Francia , en un partido que será clave para definir la clasificación a los octavos de final en el Mundial de Vóley que se lleva a cabo en Filipinas .

Este trascendental encuentro está programado para las 7 de la mañana (hora de Argentina) y se podrá ver a través de DSports y VBTV. La sede del partido será el Coliseo Smart Arena de la ciudad de Quezón, con capacidad para 16 mil espectadores.

La Argentina , que es dirigida por Marcelo Méndez , tuvo un muy buen arranque en el Mundial, ya que en su debut le dio vuelta un partido durísimo a Finlandia para imponerse por 3-2, mientras que en su última presentación le ganó 3-1 a Corea del Sur.

Estos triunfos dejaron a la “Albiceleste” en una muy buena posición y con grandes chances de meterse en los octavos de final, aunque no deberá descuidarse ante los galos.

Francia, por su parte, tuvo un debut inmejorable, en el que aplastó a Corea del Sur con parciales de 25-12, 25-18 y 25-16. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió una sorpresiva derrota ante Finlandia en cinco sets que prácticamente los obliga a ganarle a la Argentina para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Esta derrota ante Finlandia no solo complicó a Francia, sino que le impidió a la Argentina la posibilidad de asegurarse la clasificación a los octavos de final con una fecha de anticipación.

En caso de avanzar a los octavos de final, la Argentina se enfrentará con un rival del Grupo F, que está integrado por Bélgica, Italia, Ucrania y Argelia.

Si la selección gana, avanzará como primero del grupo, aunque si pierde en cinco sets tendrá que sacar la calculadora en caso de que Finlandia supere a Corea del Sur. A su vez, el escenario más negativo es una derrota en tres o cuatro sets, que dejaría a los dirigidos por Méndez con las manos vacías si Finlandia le gana con comodidad a los asiáticos.

¿Cómo se define el grupo?

Las opciones para que Argentina clasifique a octavos de final del Mundial de Voley son:

Si le gana a Francia por cualquier resultado

Si Finlandia pierde con Corea

SI Finlandia le gana 3-2 a Corea y Argentina pierde 3-2 con Francia ó pierde 3-1 pero terminando con mejor coeficiente de puntos que Finlandia

Si Finlandia le gana 3-1 a Corea y Argentina pierde 3-2 con Francia terminando con mejor coeficiente de puntos que Finlandia

Argentina queda eliminado si: