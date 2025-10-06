La peculiar reflexión de Gallardo sobre el arbitraje tras la derrota de River ante Central: "Hay que adaptarse y callar..."

Marcelo Gallardo fue consultado por algunas polémicas en la caída en Arroyito y analizó la situación de los fallos arbitrales en todo el fútbol argentino.

Tras la victoria sobre Racing por Copa Argentina, River Plate no pudo repuntar en la Liga Profesional y cayó 2-1 este domingo por la noche ante Rosario Central por la fecha 11, su tercera derrota consecutiva en el Clausura y la quinta en los últimos 6 partidos. De este modo, quedó 4° en la Zona B con 18 puntos.

A lo largo de lo que fue un encuentro caliente y muy intenso, el Millonario protestó varias situaciones puntuales, como ciertas faltas de las llamadas "chiquitas" cobradas en favor del Canalla, un gol anulado a Borja cuando el marcador estaba empatado 1-1, o el hecho de que solo agregaran 4 minutos al cierre del encuentro.

Gallardo habló sobre el arbitraje tras la derrota ante Rosario Central Gallardo habló sobre el arbitraje tras la derrota ante Rosario Central

Marcelo Gallardo, por supuesto, fue consultado por esta situación en conferencia de prensa y optó por hacer una reflexión generalizada en vez de una queja puntual por lo sucedido en Arroyito: "No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser el único que siempre hable, porque quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto...", comenzó su alocución.

En ese sentido, lanzó una resignada conclusión al respecto: "No queda otra que adaptarse al sistema. Muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así. Así que hay que callarse, porque el que habla es sancionado. No me gusta que pase eso, porque después todo el mundo sospecha de todo", apuntó el Muñeco con pesar.