Dolor de cabeza para Gallardo: la mala noticia que recibió Maxi Salas en pleno River-Racing

Maxi Salas recibió una pésima noticia por parte de la AFA en la victoria y clasificación del Millonario ante la Academia, que obligará a Gallardo a rearmar su delantera por dos partidos.

Maxi Salas fue la gran figura de la victoria y clasificación de River a las semifinales de la Copa Argentina. El delantero de 27 años convirtió el único gol del Millonario ante Racing, su ex equipo y al que los hinchas lo trataron de traidor, para darle el pase a la siguiente instancia del certamen más federal del país (se medirán con Independiente Rivadavia de Mendoza).

Sin embargo, a pesar de que fue una noche inolvidable, el ex Palestino recibió una mala noticia mientras festejaba con sus compañeros: el Tribunal de Disciplina de la AFA lo sancionó con dos fechas de suspensión por la roja que recibió el pasado domingo en la caída por 2-1 frente a Riestra en el Monumental.

Maxi Salas fue sancionado con dos fechas de suspensión tras la roja ante Riestra En el minuto 81’, a Maxi Salas se le soltó la cadena e insultó gravemente al juez de línea, Pablo Gualtieri. Esto provocó que Pablo Echavarría le mostrara la tarjeta roja y se fuera a las duchas antes de finalizar el partido. En un principio se esperaba que el Pizzero no estuviera en el encuentro de este domingo frente a Rosario Central en Arroyito. No obstante, tampoco podría estar en el partido del próximo fin de semana cuando River visite a Sarmiento de Junín.

La expulsión de Salas El árbitro Pablo Echavarría le muestra la tarjeta roja al delantero de River, quien lanzó un improperio contra el asistente 1, Pablo Gualtieri. Fotobaires

De todos modos, y en línea con las prácticas habituales en la AFA, es probable que la dirigencia solicite una reducción de la sanción tras haberse cumplido la primera fecha de suspensión, lo que permitiría que el jugador vuelva a estar disponible frente al Verde.