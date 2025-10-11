La sorpresiva crítica de Marcelo Bielsa a una figura del fútbol mundial por su cambio físico: "Tiene más que ver con el espejo que con los rivales"

Tras la victoria de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa criticó a una de las figuras un gigante europeo por el cambio físico que tuvo en el último tiempo.

La Selección de Uruguay, plagada de jóvenes en esta doble fecha FIFA, comandada por Marcelo Bielsa logró imponerse por la mínima ante República Dominicana en un amistoso disputado en Malasia. Con un gol de Laquintana, la Celeste ganó y ahora el próximo lunes afrontará el duelo ante Uzbekistán con el objetivo de seguir sumando confianza de cara al Mundial 2026.

Tras el final del partido, Bielsa habló en conferencia de prensa y como es habitual en él, siempre tocó temas ajenos a lo que fue el encuentro. En esta ocasión, criticó despiadadamente al mediocampista inglés y figura del Real Madrid, Jude Bellingham, por su cambio físico en el que ganó muchísima masa muscular en el último tiempo.

La crítica despiadadamente Marcelo Bielsa a Jude Bellingham “Vi una foto de Bellingham y es otro jugador al que era previo a su lesión. Dije ‘qué extraordinario, qué habrá pasado’. Bien flaquito, ceñido. Soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada, especialmente en el tren superior, es un hecho estético, no un hecho vinculado con la necesidad competitiva. Porque hay jugadores que necesitan fortificar la capacidad de choque y oposición, pero soy mal pensado, y creo que tiene que ver más con el espejo que con los rivales”, comenzó.

Jude Bellingham Real Madrid.jpg Bielsa criticó a Jude Bellingham por su cambio físico. Continuando con su análisis, Marcelo Bielsa aseguró que ganar más masa muscular puede afectar la técnica individual de cada jugador: “Los jugadores insisten con esa musculatura sin pensar que es lo que les quita algo vinculado con la técnica. La rigidez es lo contrario a la soltura. Y el gesto técnico reclama la facilidad que el cuerpo debe tener para moverse”.