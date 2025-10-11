Steve Nielsen aclaró cuál es el rol de Flavio Briatore en Alpine y fue contundente

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, habló antes del GP de Estados Unidos y dejó en claro cómo se distribuyen las responsabilidades dentro del equipo.

Alpine se prepara para afrontar la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un objetivo claro: volver a ser competitivo. En ese contexto, Steve Nielsen —actual director deportivo del equipo— habló en la previa al Gran Premio de Austin y despejó dudas sobre cómo se reparte el poder dentro de la escudería francesa.

“Flavio Briatore es quien lidera. Yo me encargo de Enstone (la sede del equipo) y de todo lo que está relacionado con esa base. Así es como avanzamos. Internamente tenemos claro cómo se reparten las responsabilidades, y así lo gestionamos”, explicó Nielsen, destacando la figura de Briatore, quien volvió a tener un rol protagónico en la gestión de Alpine.

flavio briatore Steve Nielsen explicó cómo se organiza Alpine bajo el mando de Briatore. Instagram @alpinef1team El regreso de Steve Nielsen a un viejo hogar Durante la entrevista, Nielsen también habló de su reencuentro con el equipo, al que conoce desde los tiempos en que competía bajo el nombre de Benetton. “Es un poco como volver a la escuela donde estudiaste. Hay áreas que me resultan familiares de inmediato, aunque parecen algo más pequeñas de lo que recordaba. Al mismo tiempo, hay muchas cosas nuevas. Es realmente agradable estar de vuelta”, expresó con nostalgia.

El británico aseguró que fue recibido con afecto y que se reencontró con colegas de antaño, aunque también descubrió una nueva generación de trabajadores. “Me he reencontrado con viejos conocidos y también he conocido muchas caras nuevas, lo cual también es positivo”, añadió.

steve nielsen f1 Steve Nielsen contó cómo vive su regreso a la estructura con la que trabajó en la era Benetton. F1 Adaptarse a una nueva era Nielsen explicó que uno de sus principales desafíos es adaptarse nuevamente al funcionamiento interno del equipo. “Una gran parte de mi tarea consiste en volver a familiarizarme con todo y entender cómo ha cambiado el funcionamiento de un equipo en los últimos ocho años”, señaló.